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Лукашенко порадив жителям Казахстану стати навколішки перед військовими

Четвер, 6 січня 2022, 12:39
лукашенко під час протестів у білорусі, фото: риа новости

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що громадяни Казахстану "мають стати на коліна перед військовими", перепросити і домовлятися з президентом Касим-Жомартом Токаєвим.

Джерело: Лукашенка, якого цитує пресслужба

Пряма мова Лукашенка: "Я хочу просто звернутися від білорусів до цих ось, ну їх бандитами хтось називає, там різні люди... До цих протестувальників. Я б їм просто сказав: ну погаласували, покричали — вистачить.

Перевернути країну — дорого потім її відновлюватимете.

Ще треба буде домовитись. Тому треба, по-народному кажучи, піти, стати на коліна, вибачитися перед військовими, щоб цю ось тріщину згладити, яка намітилася, і сідати з владою, з Токаєвим, він запрошує всіх, хто бажає для переговорів та вибудовування своєї держави".

Деталі: Лукашенко також зазначив, що "з Токаєвим можна домовитися", назвав його дипломатом, розумною та освіченою людиною.

Також  самопроголошений президент заявив, що побачив, "що могло бути в Білорусі".

Нагадаємо: Вранці 6 січня російські військові прибули до Казахстану.

Поліція найбільшого міста Казахстану заявила у четвер, що десятки людей загинули внаслідок нападів на урядові будівлі.

Українська правда
Теми: КазахстанБілорусьЛукашенкомітинги


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