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Військові підрозділи РФ уже в Казахстані та "почали виконання завдань" - ОДКБ

Четвер, 6 січня 2022, 11:10
фото: одкб

Перші російські військові вже прибули до Казахстану після рішення Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), яку неофіційно називають "російським НАТО", про військову інтервенцію за запитом чинної казахської влади.

Про це повідомили на офіційній сторінці ОДКБ, пише "Європейська правда".

"Від РФ до складу колективних миротворчих сил ОДКБ увійшли підрозділи та військові частини Повітряно-десантних військ. Наразі літаки військово-транспортної авіації ВК Росії здійснюють перекидання на територію Республіки Казахстан російської частини миротворчого контингенту. Перші підрозділи з його складу вже приступили до виконання поставлених завдань", - ідеться у заяві. 

Відправляти своїх військових у Казахстан будуть також Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан. 

Їхніми основними задачами називають "охорону важливих державних і військових об’єктів, сприяння силам правопорядку Казахстану для стабілізації ситуації і її повернення у правове поле".

Нагадаємо, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.

Після того як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані. У середу було захоплено і розграбовано низку органів влади та інфраструктурних об'єктів в Алмати, повідомляють про загиблих. Інтернет та телефонний зв'язок у країні функціонує зі значними перебоями.

З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ) ухвалила рішення про військову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади.

Теми: КазахстанРосіяПутінмітинги


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