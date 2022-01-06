Бустерна доза для українців: як і коли вакцинуватися

Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 будуть вводити усім охочим в Україні вже з 8 січня.

Джерело: МОЗ та Мінцифри в коментарі "Українській правді"

Деталі: У міністерстві охорони здоров’я повідомили, що щеплюватимуть людей як зазвичай – можна записатися на конкретний час через сайт Helsi, так і відстоявши живу чергу.

Вакцинувати бустерною дозою почнуть вже з 8 січня.

Який саме сертифікат у "Дії" буде зображатися після бустерної дози Pfizer чи Moderna на щеплених Coronavac – наразі невідомо. Як розповіли у Мінцифри, інформація з'явиться пізніше.

Нагадаємо: 6 січня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.