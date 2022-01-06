Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СУД АРЕШТУВАВ УСЕ МАЙНО ПОРОШЕНКА

Четвер, 6 січня 2022, 13:28
СУД АРЕШТУВАВ УСЕ МАЙНО ПОРОШЕНКА
Порошенко, фото: "ЄС"

Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка у справі про державну зраду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання суду, співрозмовник у команді Порошенка в коментарі "Українській правді", брифінг адвоката Ігоря Голованя

Деталі: Відповідну ухвалу суду було оголошено під час судового засідання у четвер.

Дослівно: "Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити".

Реклама:

Upd. Джерела у команді Порошенка розповіли УП, що арештовано всі земельні ділянки, що йому належать, юридичні особи (банк, заводи тощо), які з ним пов‘язані, все нерухоме майно, включаючи будинок у Козині, арештовані банківські рахунки та корпоративні частки.

Наразі є можливість на апеляцію, однак оприлюднення повного тексту ухвали суду перенесли аж на 14 січня.

Адвокат Порошенка назвав це переслідуванням, замовленням Офісу президента. Також захист лідера "ЄС" готується до апеляції.

ВІДЕО ДНЯ

За словами адвоката, прокурори взяли декларацію п’ятого президента і з неї писали клопотання про арешт.

Передісторія: Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва клопотання про арешт майна Порошенка.

6 січня сам Порошенко заявив, що не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.

Українська правда
Теми: судПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
суд
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Катастрофа АН-26 2020 року: суд досі не приступив до розгляду справи
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: