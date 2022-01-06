СУД АРЕШТУВАВ УСЕ МАЙНО ПОРОШЕНКА

Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка у справі про державну зраду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання суду, співрозмовник у команді Порошенка в коментарі "Українській правді", брифінг адвоката Ігоря Голованя

Деталі: Відповідну ухвалу суду було оголошено під час судового засідання у четвер.



Дослівно: "Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити".

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Upd. Джерела у команді Порошенка розповіли УП, що арештовано всі земельні ділянки, що йому належать, юридичні особи (банк, заводи тощо), які з ним пов‘язані, все нерухоме майно, включаючи будинок у Козині, арештовані банківські рахунки та корпоративні частки.

Наразі є можливість на апеляцію, однак оприлюднення повного тексту ухвали суду перенесли аж на 14 січня.

Адвокат Порошенка назвав це переслідуванням, замовленням Офісу президента. Також захист лідера "ЄС" готується до апеляції.

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За словами адвоката, прокурори взяли декларацію п’ятого президента і з неї писали клопотання про арешт.

Передісторія: Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва клопотання про арешт майна Порошенка.

6 січня сам Порошенко заявив, що не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.