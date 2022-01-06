Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СУД АРЕШТУВАВ УСЕ МАЙНО ПОРОШЕНКА

Четвер, 6 січня 2022, 14:28
Порошенко, фото: "ЄС"

Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка у справі про державну зраду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання суду, співрозмовник у команді Порошенка в коментарі "Українській правді", брифінг адвоката Ігоря Голованя

Деталі: Відповідну ухвалу суду було оголошено під час судового засідання у четвер.

Дослівно: "Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити".

Upd. Джерела у команді Порошенка розповіли УП, що арештовано всі земельні ділянки, що йому належать, юридичні особи (банк, заводи тощо), які з ним пов‘язані, все нерухоме майно, включаючи будинок у Козині, арештовані банківські рахунки та корпоративні частки.

Наразі є можливість на апеляцію, однак оприлюднення повного тексту ухвали суду перенесли аж на 14 січня.

Адвокат Порошенка назвав це переслідуванням, замовленням Офісу президента. Також захист лідера "ЄС" готується до апеляції.

За словами адвоката, прокурори взяли декларацію п’ятого президента і з неї писали клопотання про арешт.

Передісторія: Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва клопотання про арешт майна Порошенка.

6 січня сам Порошенко заявив, що не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.

Українська правда
Теми: судПорошенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Переговорник від РФ у Женеві заявив, що НАТО "треба збирати манатки"

Після свят на кордоні з країнами ЄС утворилися черги

оновленоУ Казахстані заявили про загибель 164 людей, але передумали

фото, відеоУ Києві пройшла акція "Скажи Путіну - ні"

Делегація РФ прибула до Женеви, планує одразу розпочати переговори зі США

Генсек правлячої партії Німеччини закликав не змішувати "Північний потік-2" з політикою

Усі новини...
суд
Прокурор відкликав клопотання про арешт у справі Порошенка, ДБР заперечує, що мова про експрезидента
Позивний "Корса": командирці артилеристів "ДНР" дали 12 років заочно
"Укравтодор" сплатив турецькій Onur 350 мільйонів заборгованості за рішенням суду
Останні новини
19:19
Новини економіки: інновації на СES 2022, бізнес для безробітних
19:05
Переговорник від РФ у Женеві заявив, що НАТО "треба збирати манатки"
18:43
Стіл-комп'ютер, автомобіль-хамелеон, гаджет для фарбування волосся: найцікавіше з виставки СES
18:30
Мігранти з Білорусі проривалися до Польщі: постраждала прикордонниця
17:37
Асоціація: у 2021 зібрали майже на 30% більше цукрових буряків
17:30
ООС: травмовано українського військового
17:25
Блінкен не очікує прориву на переговорах з Росією про безпеку
17:06
Після свят на кордоні з країнами ЄС утворилися черги
16:50
Глава МЗС Кіпру подав у відставку на тлі боротьби за президентство
16:10
оновленоУ Казахстані заявили про загибель 164 людей, але передумали
Усі новини...