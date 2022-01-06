Порошенко планує повернутися в другій половині січня та піти до Венедіктової

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.

Джерело: Порошенко, якого цитує пресслужба "ЄС"

Пряма мова Порошенка: "Наступний тиждень – з 10 по 15 січня – працюватиму в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні.

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17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом".

Передісторія:

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