Порошенко планує повернутися в другій половині січня та піти до Венедіктової
П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.
Джерело: Порошенко, якого цитує пресслужба "ЄС"
Пряма мова Порошенка: "Наступний тиждень – з 10 по 15 січня – працюватиму в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні.
17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом".
Передісторія:
- Порошенко неодноразово повідомляв, що приїде в першій половині місяця.
- Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму.
- Його викликали на допит на 23 грудня.
- Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня.
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