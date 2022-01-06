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Прокуратура попросила арештувати майно Порошенка – адвокат

Четвер, 6 січня 2022, 12:25
Прокуратура попросила арештувати майно Порошенка – адвокат
Фото: Європейська солідарність

Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва клопотання про арешт майна лідера партії "Європейська солідарність", п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: адвокат Порошенка Ігор Головань, якого цитує сайт Порошенка "Прямий"

Деталі: Головань у приміщенні суду повідомив, що прокурори представили подання про арешт майна Порошенка. Перед цим він розповів, що клопотання подав прокурор на прізвище Бєлкін. За його словами, Офіс президента і особисто президент Зеленський переслідує Петра Порошенка, а ДБР і Офіс генпрокурора – це лише інструменти.

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Головань також додав, що клопотання про арешт майна підписала не генпрокурорка Ірина Венедіктова.  

Пряма мова Голованя: "Звернулися вони (прокурори – ред.) до Печерського суду… і суддя, не дивлячись на норми закону, рухається в пришвидшеному режимі. Ми це розуміємо, але світ все бачить".     

Передісторія:

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Теми: Порошенкопрокуратура
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