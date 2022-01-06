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"ЄС": серед арештованих активів Порошенка - телеканали "Прямий" та "5-ий"

Четвер, 6 січня 2022, 18:53
ПЕТРО ПОРОШЕНКО, ФОТО З ЙОГО ФЕЙСБУК-СТОРІНКИ

У справі про державну зраду арештували не лише майно п’ятого президента, лідера "Європейської солідарності", Петра Порошенка, а й активи телеканалів "Прямий" та "5-ий", які раніше належали Порошенку, заявляють у "ЄС".

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

Дослівно: "Крім майна Порошенка, суддя Бортницька-Татарова заарештувала активи "Прямого" та "5 каналу". Це чітко показує, що в першу чергу режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі".

Деталі: Зазначається, що "Прямий" та "5 канал" – з листопада 2021 року не належать Порошенку. 

Нагадаємо, що Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий" та "5 канал" новому медіа-холдингу "Вільні медіа", який створили медійники цих каналів після підписання президентом Зеленським закону про олігархів.

Восени 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, одним із критерієм для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ. На телеканалах "Прямий" і "5 канал" заявили, що закон про олігархів "спрямований на боротьбу з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами". 

Українська правда
Теми: Порошенко


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