"Не може змиритися з тим, що програв" – Байден про Трампа
П'ятниця, 7 січня 2022, 05:37
Президент Сполучених Штатів Джо Байден у четвер звинуватив свого попередника Дональда Трампа в поширенні "павутини брехні" з метою підірвати демократію США.
Джерело: Байден у промові на річницю штурму Капітолію, цитує Reuters
Пряма мова: "Колишній президент Сполучених Штатів Америки створив і поширив павутину брехні про вибори 2020 року. Він зробив це, тому що ставить владу понад принципи".
"Він не може змиритися з тим, що програв".
Деталі: За кілька годин після виступу Байдена Трамп зробив три заяви, в яких звинуватив свого наступника у спробі розділити країну.
Нагадаємо:
- Напад прибічників Дональда Трампа на Капітолій призвів до загибелі кількох людей.
- Прокуратура США заявила, що вивчить роль самого Трампа в штурмі Капітолію.
- У липні у CША оголосили перший вирок у кримінальному провадженні проти прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію 6 січня та поставили під загрозу підрахунок голосів виборників.