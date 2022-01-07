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"Не може змиритися з тим, що програв" – Байден про Трампа

П'ятниця, 7 січня 2022, 04:37
Не може змиритися з тим, що програв – Байден про Трампа
Байден, фото: GETTY IMAGES

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у четвер звинуватив свого попередника Дональда Трампа в поширенні "павутини брехні" з метою підірвати демократію США.

Джерело: Байден у промові на річницю штурму Капітолію, цитує Reuters

Пряма мова: "Колишній президент Сполучених Штатів Америки створив і поширив павутину брехні про вибори 2020 року. Він зробив це, тому що ставить владу понад принципи".

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"Він не може змиритися з тим, що програв".

Деталі: За кілька годин після виступу Байдена Трамп зробив три заяви, в яких звинуватив свого наступника у спробі розділити країну.

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Теми: БайденТрампСША
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