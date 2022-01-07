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Міноборони РФ показало перекидання військ та озброєнь до Казахстану

П'ятниця, 7 січня 2022, 13:21
фото Міноборони РФ

Російські літаки доставили до Казахстану, де влада намагається придушити протести, техніку повітрянодесантних військ та "миротворців".

Джерело: РИА Новости та ТАСС з посиланням на військове відомство

Деталі: Повідомляється, що Москва перекинула військовослужбовців та техніку ВДВ зі складу миротворців ОДКБ на 9 російських військово-транспортних літаках.

Російські ЗМІ опублікували відео посадки Іл-76 Міноборони РФ на аеродромі Алмати у Казахстані.

Нагадаємо:

  • Влада Казахстану заявляє, що їм майже вдалося придушити протести в країні – зокрема силовики взяли під контроль вулиці Алмати. Водночас, вранці 7 січня біля центральної площі міста Алмати ще можна було почути постріли.
  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв подякував російському президенту Володимиру Путіну за сприяння у придушенні мітингів по всій країні.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Теми: КазахстанРосіязброя


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