Міноборони РФ показало перекидання військ та озброєнь до Казахстану
П'ятниця, 7 січня 2022, 12:21
Російські літаки доставили до Казахстану, де влада намагається придушити протести, техніку повітрянодесантних військ та "миротворців".
Джерело: РИА Новости та ТАСС з посиланням на військове відомство
Деталі: Повідомляється, що Москва перекинула військовослужбовців та техніку ВДВ зі складу миротворців ОДКБ на 9 російських військово-транспортних літаках.
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Російські ЗМІ опублікували відео посадки Іл-76 Міноборони РФ на аеродромі Алмати у Казахстані.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Влада Казахстану заявляє, що їм майже вдалося придушити протести в країні – зокрема силовики взяли під контроль вулиці Алмати. Водночас, вранці 7 січня біля центральної площі міста Алмати ще можна було почути постріли.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв подякував російському президенту Володимиру Путіну за сприяння у придушенні мітингів по всій країні.
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