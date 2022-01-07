Влада Казахстану після прибуття російських військових майже придушила протести

Влада Казахстану заявляє, що майже вдалося відновити в країні "порядок".

Джерело: Reuters та Bloomberg з посиланням на слова президента Касим-Жомарта Токаєва

Деталі: Заява Токаєва пролунала лише через добу після того, як Росія направила свої війська для придушення протестів в Казахстані.

Станом на ранок п'ятниці силовики взяли під контроль вулиці Алмати, а президент заявив, що "конституційний порядок в основному відновлено в усіх регіонах країни". Водночас вранці 7 січня біля центральної площі міста Алмати ще можна було почути постріли.

Президент Казахстану зазначив, що "сили правопорядку працюють наполегливо" а ситуацію на місцях контролює місцева влада.

Токаєв вчергове назвав протестувальників "терористами" і поскаржився, що громадяни використовують зброю. Він додав, що силовики працюватимуть до їх "повної ліквідації".

Що передувало: 5-го січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". РФ позиціонує ОДКБ як альтернативу НАТО. Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше не було прецедентів, щоб ОДКБ надсилала миротворців до країн-учасниць довогору.

Передісторія:

З 2 січня в Казахстані тривають протести. Акції розпочалися у місті Жанаозені Мангістауської області після стрибка цін на сраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. З нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася більше ніж удвічі.

4 січня уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге за літр для Мангістауської області, однак акції протесту не припинилися.

Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.

Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію".

Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.

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