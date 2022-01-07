ООС: один обстріл із початку доби
П'ятниця, 7 січня 2022, 17:29
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню, українські військові не постраждали.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС
Деталі: Поблизу Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.
Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Українська правда