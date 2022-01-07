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ООС: один обстріл із початку доби

П'ятниця, 7 січня 2022, 17:29
фото ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню, українські військові не постраждали.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Деталі: Поблизу Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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