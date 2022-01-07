Блінкен про заяви РФ щодо України: Як лис би стверджував, що йому загрожують кури

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що дипломатичне рішення ситуації навколо російської агресії в Україні "все ще є можливим та бажаним, якщо Росія його обере".

Джерело: Блінкен на брифінгу у п’ятницю, повідомляє Радіо Свобода

Деталі: Він нагадав, що Москва нарощує сили на кордоні з Україною з березня 2021 року. Він назвав дезінформацією заяви РФ про провокації з боку України.

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Пряма мова: "І як Москва пояснює ці дії? (нарощування сил – ред.) Дезінформацією. Вона заявляє, що це Україна провокує Росію, що Україна намагається спровокувати конфлікт, і що концентрація російських військ, танки та важка артилерія є лише обороною. Це все одно, якби лис стверджував, що мусив напасти на курятник, тому що його мешканці якимось чином становили загрозу. Ми бачили ці маніпуляції раніше".

Більше деталей: Блінкен припустив, що Росія може вдатися до провокацій, щоб використати їх як привід для вторгнення "в надії, що, доки світ зрозуміє трюк, буде надто пізно".

"Ідея, що Україна може бути агресором у цій ситуації, абсурдна. Це Росія вторглася до України майже вісім років тому, це Росія окупувала Крим, розпалює війну на сході України, не змогла виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями... Це Росія постійно становить загрозу українській демократії і знову надсилає війська до українських кордонів. Всі ці дії є порушенням українського суверенітету і становлять загрозу для безпеки Європи", – заявив Блінкен.

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Він також назвав неправдивими заяви Кремля про те, що НАТО нібито порушує свої зобов’язання, відмовляючись надати гарантії нерозширення на схід, і загрожує безпеці Росії.

Він нагадав, що з часів Холодної війни НАТО не посилювало свої оборонні позиції, доки Росія не вторглася до України в 2014 році.

На його думку, Москва "намагається сфокусувати увагу на дебатах про НАТО замість сконцентруватися на нагальній проблемі – її агресії поти України".

"Ми не дозволимо відволікти нас від цієї проблеми, тому що те, що відбувається в Україні – це не тільки про Україну. Це частина ширшого патерну дестабілізації, небезпечної і часто нелегальної поведінки Росії, яка намагається побудувати сферу впливу з країн, які раніше були під домінуванням СРСР, і не дозволити їм втілити свої демократичні прагнення повністю суверенних, незалежних країн", – вважає голова Державного департаменту.

"Що мене дивує: повертаючись до 2014 року – дії Росії викликають саме те, чого Володимир Путін, за його словами, так хоче уникнути. Доки Росія не вторглася до України в 2014-му, публічна підтримка членства України в НАТО була близько 25%. Зараз це 60%. НАТО після вторгнення мусив посилити свій східний фланг та наростити потужності там, аби захиститися від можливої російської агресії. Думаю, чесно сказати, дивлячись назад і вперед, що це неефективний спосіб для Росії досягнути того, чого вона намагається досягнути", – зазначив Блінкен.

Що передувало: Очільники зовнішньополітичних відомств держав-членів НАТО на позачерговому відеозасіданні 7 січня погодилися, що Альянс залишиться на твердій позиції щодо свого розширення та права України вступити до НАТО.

Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорили потенційну відповідь США та союзників на нарощування військових сил РФ біля кордону України.

Наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.