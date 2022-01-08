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Держдеп спростував інформацію про відведення військ зі Східної Європи

Субота, 8 січня 2022, 02:53
Держдеп спростував інформацію про відведення військ зі Східної Європи
Нед Прайс, фото: Getty Images

Речник Державного департаменту США Нед Прайс повідомив у twitter, що є помилковою інформація про відведення військ зі Східної Європи.

Джерело: Прайс у twitter

Пряма мова: "Неточна інформація, що адміністрація розробляє варіанти відведення військ США у Східній Європі в рамках підготовки до переговорів з Росією наступного тижня".

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Деталі: Прайс уточнив, що Штати "дали зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну", вони готові до посилення захисту разом із НАТО.

Що передувало: Повідомлялося, що США готові обговорювати з Росією скорочення військ та навчань у Східній Європі, якщо вона також погодиться скоротити свої сили.

Нагадаємо: Очільники зовнішньополітичних відомств держав-членів НАТО на позачерговому відеозасіданні 7 січня погодилися, що Альянс залишиться на твердій позиції щодо свого розширення та права України вступити до НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.

Українська правда
Теми: СШАНАТО
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