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США назвали нові заходи, щоб стримувати вторгнення Росії в Україну – ЗМІ

Неділя, 9 січня 2022, 00:15
США назвали нові заходи, щоб стримувати вторгнення Росії в Україну – ЗМІ
фото: Getty Images

Сполучені Штати готують економічні санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну.

Джерело: The Associated Press із посиланням на високопоставлених чиновників США

Деталі: Джерела видання стверджують, що "Росія буде сильно вражена економічними санкціями, якщо вона вторгнеться в Україну".

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На додаток до прямих санкцій проти російських організацій, ці санкції можуть включати значні обмеження на продукцію, що експортується зі США до Росії, а також іноземну продукцію, що підпадає під юрисдикцію США.

За словами чиновників, Росія може бути додана до найбільш обмеженої групи країн експортного контролю разом з Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією.

Адміністрація оприлюднила в суботу деякі деталі своїх планів напередодні дипломатичних переговорів США і Росії в Швейцарії в понеділок.

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Чиновники заявили, що будь-які домовленості будуть стосуватися того, щоб Росія скасувала загрози Україні, і що жодні рішення не прийматимуться без згоди України чи НАТО.

Чиновники також заявили, що немає шансів, що США зменшать свою військову присутність або арсенал у Східній Європі, як того вимагає Росія.

У разі російського вторгнення в Україну "ми – у координації з нашими союзниками та партнерами – негайно завдамо серйозних і величезних санкцій економіці Росії, включаючи її фінансову систему та сектори, які вважаються критичними для Кремля", – сказав чиновник на правах анонімності.

Окрім санкцій щодо енергетики та споживчих товарів, США та їхні союзники розглядають можливість заборони на експорт до Росії електронних технологій, програмного забезпечення та супутніх технологій.

Санкції також можуть поширитися на авіаційну електроніку, верстати, смартфони, ігрові консолі, планшети і телевізори.

Такі санкції також можуть бути спрямовані на сектори оборони та цивільної авіації, що вдарить по високотехнологічних амбіціях Росії у сфері штучного інтелекту і квантових обчислень.

Незважаючи на таку позицію, США і НАТО продемонстрували готовність шукати компроміси з пов’язаних питань.

"Ми думаємо, що ми можемо принаймні вивчити можливість досягнення прогресу (у переговорах – ред.) з росіянами", – сказав чиновник у суботу. Однак він додав, що "в цих переговорах не буде твердих зобов’язань".

Нагадаємо:

  • На майбутніх переговорах із Москвою представники США планують запропонувати для обговорення тему розміщення ракет у Європі та масштаби військових навчань.
  • У понеділок у Женеві мають відбутися російсько-американські переговори про стратегічну стабільність, а у середу у Брюсселі пройде засідання Росія-НАТО. За даними The New York Times, багато членів НАТО скептично ставляться до майбутніх переговорів із Росією щодо деескалації, вважаючи, що РФ просто хоче виграти час.
  • Росія вимагає від Заходу гарантій нерозширення НАТО, зокрема, недопуск України до Альянсу.

Теми: СШАРосіясанкції
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