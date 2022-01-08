США готові обговорювати з Росією розміщення своїх ракет у Європі – WP

На майбутніх переговорах із Москвою представники США планують запропонувати для обговорення тему розміщення ракет у Європі та масштаби військових навчань.

Джерело: Washington Post з посиланням на свої джерела

Деталі: За даними видання, США на переговорах з Росією готові обговорювати питання розміщення ракет та масштаби навчань у Європі, оскільки ці питання непокоять Москву.

Крім того, Сполученим Штатам важливо з'ясувати, чи насправді Кремль готовий піти на деескалацію щодо України, чи нові вимоги – це лише тактика затягування.

Вашингтон готовий вислухати всі застереження та занепокоєння Москви, але лише в обмін на те, що позиція США також буде почута.

Передісторія: NBC News із посиланням на представника нинішньої адміністрації США та двох колишніх чиновників США у сфері національної безпеки повідомляло, що адміністрація Вашингтон складає список варіантів зміни позиції збройних сил у Європі для обговорення з Росією на переговорах. За словами джерела, якщо Росія захоче обговорити скорочення своєї присутності в регіоні, США готові обговорити конкретні кроки.

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