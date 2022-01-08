США готові обговорювати з Росією розміщення своїх ракет у Європі – WP
На майбутніх переговорах із Москвою представники США планують запропонувати для обговорення тему розміщення ракет у Європі та масштаби військових навчань.
Джерело: Washington Post з посиланням на свої джерела
Деталі: За даними видання, США на переговорах з Росією готові обговорювати питання розміщення ракет та масштаби навчань у Європі, оскільки ці питання непокоять Москву.
Крім того, Сполученим Штатам важливо з'ясувати, чи насправді Кремль готовий піти на деескалацію щодо України, чи нові вимоги – це лише тактика затягування.
Вашингтон готовий вислухати всі застереження та занепокоєння Москви, але лише в обмін на те, що позиція США також буде почута.
Передісторія: NBC News із посиланням на представника нинішньої адміністрації США та двох колишніх чиновників США у сфері національної безпеки повідомляло, що адміністрація Вашингтон складає список варіантів зміни позиції збройних сил у Європі для обговорення з Росією на переговорах. За словами джерела, якщо Росія захоче обговорити скорочення своєї присутності в регіоні, США готові обговорити конкретні кроки.
Нагадаємо:
- Видання The New York Times опублікувало карту з розташуванням російських військ на кордоні з Україною.
- У понеділок у Женеві мають відбутися російсько-американські переговори про стратегічну стабільність, а у середу у Брюсселі пройде засідання Росія-НАТО. За даними The New York Times, багато членів НАТО скептично ставляться до майбутніх переговорів із Росією щодо деескалації, вважаючи, що РФ просто хоче виграти час.
- Росія вимагає від Заходу гарантій нерозширення НАТО, зокрема, недопуск України до Альянсу.