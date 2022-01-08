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США готові обговорювати з Росією розміщення своїх ракет у Європі – WP

Субота, 8 січня 2022, 19:58
США готові обговорювати з Росією розміщення своїх ракет у Європі – WP
Владімір Путін та Джо Байден, фото Getty Images

На майбутніх переговорах із Москвою представники США планують запропонувати для обговорення тему розміщення ракет у Європі та масштаби військових навчань.

Джерело: Washington Post з посиланням на свої джерела

Деталі: За даними видання, США на переговорах з Росією готові обговорювати питання розміщення ракет та масштаби навчань у Європі, оскільки ці питання непокоять Москву.

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Крім того, Сполученим Штатам важливо з'ясувати, чи насправді Кремль готовий піти на деескалацію щодо України, чи нові вимоги – це лише тактика затягування.

Вашингтон готовий вислухати всі застереження та занепокоєння Москви, але лише в обмін на те, що позиція США також буде почута.

Передісторія: NBC News із посиланням на представника нинішньої адміністрації США та двох колишніх чиновників США у сфері національної безпеки повідомляло, що адміністрація Вашингтон складає список варіантів зміни позиції збройних сил у Європі для обговорення з Росією на переговорах. За словами джерела, якщо Росія захоче обговорити скорочення своєї присутності в регіоні, США готові обговорити конкретні кроки.

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Нагадаємо:

  • Видання The New York Times опублікувало карту з розташуванням російських військ на кордоні з Україною.
  • У понеділок у Женеві мають відбутися російсько-американські переговори про стратегічну стабільність, а у середу у Брюсселі пройде засідання Росія-НАТО. За даними The New York Times, багато членів НАТО скептично ставляться до майбутніх переговорів із Росією щодо деескалації, вважаючи, що РФ просто хоче виграти час.
  • Росія вимагає від Заходу гарантій нерозширення НАТО, зокрема, недопуск України до Альянсу.

Теми: СШАРосіяНАТОЄСУкраїна
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