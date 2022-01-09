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ООС: травмовано українського військового

Неділя, 9 січня 2022, 17:30
фото armyinform

У неділю внаслідок ворожих дій у районі ООС один український військовослужбовець отримав бойове травмування.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний".

Деталі: Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У бік Попасної окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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