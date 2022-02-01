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Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі

Вівторок, 1 лютого 2022, 05:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
ФОТО: GETTY IMAGES

У Державному департаменті Штатів закликали своїх громадян не їздити у Білорусь і повідомили, що вивозять із РБ членів родин держслужбовців США через збільшення російського військового контингенту.

Джерело: Держдеп

Дослівно: "31 січня 2022 року Держдепартамент розпорядився виїхати з країни членам родин держслужбовців США".

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"У зв’язку з посиленням незвичної і тривожної російської військової активності поблизу кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують подорожувати до неї, повинні знати, що ситуація непередбачувана, і в регіоні спостерігається підвищена напруга".

Деталі: Також американцям не радять їздити у Білорусь через "довільне виконання законів, ризик затримання і потенційні переслідування, спрямовані саме на іноземців".

У Держдепі нагадали про затриманих "громадян США, за нібито зв’язок з опозиційними партіями та нібито участь у політичних демонстраціях".

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А також про те, що "Білорусь дотримується спеціальних обмежень щодо подвійного громадянства США та Білорусі та може відмовитися визнати подвійне громадянство США і Білорусі".

Нагадаємо: 24 січня Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

Представниця США в Раді безпеки ООН 31 січня заявила, що Росія до середини лютогот планує збільшити свою військову присутність у Білорусі до 30 тисяч військовослужбовців.

Українська правда
Теми: СШАБілорусь
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