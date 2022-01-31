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Росія планує збільшити кількість солдатів у Білорусі до 30 тисяч – США в ООН

Понеділок, 31 січня 2022, 17:14
Росія планує збільшити кількість солдатів у Білорусі до 30 тисяч – США в ООН
Зала засідань РАдбезу ООН у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку, США. Фото: Getty images

Представниця США в Раді безпеки ООН заявила, що Росія до середини лютогот планує збільшити свою військову присутність у Білорусі до 30 тисяч військовослужбовців.

Джерело: представниця США в Радбезі ООН Лінда Томас-Ґрінфілд

Пряма мова Томас-Ґрінфілд: "Сьогоднішня російська агресія загрожує не лише Україні, а й цілій Європі.

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У нас є докази, що Росія планує стягнути близько 30 тисяч військових до середини лютого вздовж кордону України й Білорусі. Відтак вони зможуть сягати Києва впродовж 2 годин".

Деталі: Представниця США закликала Росію обрати дипломатичний шлях деескалації й відвести війська.

Крім того, за її словами, кількість російських військ, стягнутих до кордонів України, є найбільшою мобілізацією військ в Європі за останнє десятиліття.

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Томас-Ґрінфілд нагадала, що Росія за останні кілька місяців накопичила велику кількість артилерії, балістичних ракет, розвідувальних підрозділів, танків та іншої військової техніки поблизу України.

Також американська дипломатка нагадала, що Росія вже анексувала Кримський півострів, який є територією України, та спричинила війну в Донецькій та Луганській областях. 

Читайте також: Три питання щодо широкомасштабної війни з Росією

Передісторія: 

  • Раніше Томас-Ґрінфілд заявляла, що чинитиме посилений тиск на росіян у Радбезі ООН щодо нарощування військ уздовж українських кордонів.
  • У США заявили, що завершили формування переліку осіб з найближчого оточення президента РФ Владіміра Путіна, проти яких запровадять суворі санкції в разі посилення агресії проти України.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що тотальна мобілізація українців не потрібна, адже сил територіальної оборони вдосталь для посилення обороноздатності. Крім того, на його думку, потреби в запровадженні воєнного стану в Україні також немає.
  • Уряд Великої Британії пригрозив, що в разі нападу на Україну оточення Путіна втратить свої активи в Британії, зокрема нерухомість у Лондоні.

Денис Карловський, УП
Теми: ООНРосіяСШАБілорусь
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