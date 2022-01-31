Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія планує збільшити кількість солдатів у Білорусі до 30 тисяч – США в ООН

Понеділок, 31 січня 2022, 18:14
Зала засідань РАдбезу ООН у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку, США. Фото: Getty images

Представниця США в Раді безпеки ООН заявила, що Росія до середини лютогот планує збільшити свою військову присутність у Білорусі до 30 тисяч військовослужбовців.

Джерело: представниця США в Радбезі ООН Лінда Томас-Ґрінфілд

Пряма мова Томас-Ґрінфілд: "Сьогоднішня російська агресія загрожує не лише Україні, а й цілій Європі.

У нас є докази, що Росія планує стягнути близько 30 тисяч військових до середини лютого вздовж кордону України й Білорусі. Відтак вони зможуть сягати Києва впродовж 2 годин".

Деталі: Представниця США закликала Росію обрати дипломатичний шлях деескалації й відвести війська.

Крім того, за її словами, кількість російських військ, стягнутих до кордонів України, є найбільшою мобілізацією військ в Європі за останнє десятиліття.

Томас-Ґрінфілд нагадала, що Росія за останні кілька місяців накопичила велику кількість артилерії, балістичних ракет, розвідувальних підрозділів, танків та іншої військової техніки поблизу України.

Також американська дипломатка нагадала, що Росія вже анексувала Кримський півострів, який є територією України, та спричинила війну в Донецькій та Луганській областях. 

Читайте також: Три питання щодо широкомасштабної війни з Росією

Передісторія: 

  • Раніше Томас-Ґрінфілд заявляла, що чинитиме посилений тиск на росіян у Радбезі ООН щодо нарощування військ уздовж українських кордонів.
  • У США заявили, що завершили формування переліку осіб з найближчого оточення президента РФ Владіміра Путіна, проти яких запровадять суворі санкції в разі посилення агресії проти України.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що тотальна мобілізація українців не потрібна, адже сил територіальної оборони вдосталь для посилення обороноздатності. Крім того, на його думку, потреби в запровадженні воєнного стану в Україні також немає.
  • Уряд Великої Британії пригрозив, що в разі нападу на Україну оточення Путіна втратить свої активи в Британії, зокрема нерухомість у Лондоні.

Денис Карловський, УП
Теми: ООНРосіяСШАБілорусь
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
ООН
Радбез буде тиснути на Росію – постпред Штатів при ООН
Таліби в Афганістані вбили десятки колишніх чиновників і військових – ООН
РФ хоче заблокувати Радбез ООН, скликаний США через загрозу нападу на Україну
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...