Росія планує збільшити кількість солдатів у Білорусі до 30 тисяч – США в ООН

Зала засідань РАдбезу ООН у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку, США. Фото: Getty images

Представниця США в Раді безпеки ООН заявила, що Росія до середини лютогот планує збільшити свою військову присутність у Білорусі до 30 тисяч військовослужбовців.

Джерело: представниця США в Радбезі ООН Лінда Томас-Ґрінфілд

Пряма мова Томас-Ґрінфілд: "Сьогоднішня російська агресія загрожує не лише Україні, а й цілій Європі.

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У нас є докази, що Росія планує стягнути близько 30 тисяч військових до середини лютого вздовж кордону України й Білорусі. Відтак вони зможуть сягати Києва впродовж 2 годин".

Деталі: Представниця США закликала Росію обрати дипломатичний шлях деескалації й відвести війська.

Крім того, за її словами, кількість російських військ, стягнутих до кордонів України, є найбільшою мобілізацією військ в Європі за останнє десятиліття.

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Томас-Ґрінфілд нагадала, що Росія за останні кілька місяців накопичила велику кількість артилерії, балістичних ракет, розвідувальних підрозділів, танків та іншої військової техніки поблизу України.

Також американська дипломатка нагадала, що Росія вже анексувала Кримський півострів, який є територією України, та спричинила війну в Донецькій та Луганській областях.

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