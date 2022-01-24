Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США і зобов’язав вивезти їхні сім’ї

24 січня Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

Джерело: заява посольства США в Україні

Дослівно: "Санкціонований від’їзд дає цим працівникам можливість поїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не є обов'язковим.

Обов'язковий від'їзд для членів родин вимагає, щоб родини залишили країну. Статус розпорядження про від'їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше ніж за 30 днів".

Деталі: Як ідеться в заяві, Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, "як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні".

"Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку і координуємо свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію", – сказано в заяві.

Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки щодо подорожей в Україну: "Не подорожуйте через посилення загроз значних військових дій Росії проти України".

Рекомендація щодо подорожей уже була на четвертому рівні небезпеки через поширення COVID-19.

За даними "Української правди", з України виїде кілька сотень дипломатів США.

"Ми продовжуємо підтверджувати нашу підтримку українського народу і робимо нинішній крок, бо віддані одному з найвищих пріоритетів Держдепартаменту – безпеці наших дипломатів та американського народу.

Сполучені Штати підкреслюють, що посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Аналогічно, ми наголошуємо, що рішення про санкціонований/обов'язковий від'їзд жодним чином не вплине на нашу відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї", – зазначають у заяві посольства США в Україні.

Що передувало: За даними джерела, близького до українського уряду, США проінформували Україну про те, що "ймовірно, почнуть евакуацію вже наступного тижня" сімей дипломатів із Києва.

Високопосадовець Державного департаменту США заперечив повідомлення низки американських ЗМІ про початок евакуації частини співробітників посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

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