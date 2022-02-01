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Збільшення армії на 100 тисяч та вища зарплата військовим: Зеленський підписав указ

Вівторок, 1 лютого 2022, 09:22
Збільшення армії на 100 тисяч та вища зарплата військовим: Зеленський підписав указ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді підписав указ про зміцнення обороноздатності країни.

Джерело: Зеленський з трибуни ВР 1 лютого

Пряма мова: "Розроблено указ про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби. Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче 3-х мінімальних заробітних плат.

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Перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, система кар'єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних 3 років чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад ЗСУ".

Деталі: Відповідний указ Зеленський підписав за трибуною парламенту.

За його словами, документ підготували не тому що "скоро війна", а для того, аби був "мир".

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: Росія з березня 2021 року нарощує військову міць біля кордонів України на сході та в окупованому Криму під приводом військових навчань.

За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО.

Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: ЗеленськийЗбройні силиуказиУкраїна
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