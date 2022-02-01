Збільшення армії на 100 тисяч та вища зарплата військовим: Зеленський підписав указ
Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді підписав указ про зміцнення обороноздатності країни.
Джерело: Зеленський з трибуни ВР 1 лютого
Пряма мова: "Розроблено указ про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби. Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче 3-х мінімальних заробітних плат.
Перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, система кар'єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних 3 років чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад ЗСУ".
Деталі: Відповідний указ Зеленський підписав за трибуною парламенту.
За його словами, документ підготували не тому що "скоро війна", а для того, аби був "мир".
Чому це важливо: Росія з березня 2021 року нарощує військову міць біля кордонів України на сході та в окупованому Криму під приводом військових навчань.
За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО.
Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.
Передісторія:
- У 2021 році Верховна Рада збільшила чисельність армії з 250 тис. до 261 тис. осіб.
- Це був президентський законопроєкт про основи національного спротиву. Чисельність ЗСУ збільшилася на 11 тис.: 10 тис. – для військ територіальної оборони і 1 тис. – для сил спеціальних операцій.