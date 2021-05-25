Зеленський хоче закон про національний спротив і більшу армію
Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ухвалити Закон про основи національного спротиву і у зв'язку з ним збільшити чисельність Збройних сил України.
Джерело: проєкти законів №5557 і №5558 на сайті парламенту
Деталі: Президент 25 травня вніс до Верховної Ради проєкт Закону про основи національного спротиву (№5557) та проєкт Закону про внесення зміни до статті 1 закону "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку із прийняттям закону "Про основи національного спротиву" (№5558).
Ці законопроєкти направлені на розгляд керівництву парламенту. Їхні тексти на сайті ВР ще не опубліковані.
"Українська правда" звернулася до Офісу президента по подробиці.
Чому це важливо: Росія з березня нарощувала військову міць біля кордонів України на сході та в окупованому Криму під приводом військових навчань. Під заклики західних країн до деескалації російська влада анонсувала відведення сил, залучених до навчань, із 23 квітня, однак українська влада бачить лише виведення 3,5 тисяч військових із Криму.
Зеленський не виключав, що РФ може тримати напругу за допомогою війська щонайменше до вересня.
Передісторія:
- У березні Росія стягнула війська до українського кордону під приводом навчань.
- У США завили, що з 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону. США обіцяли підтримати Україну летальною зброєю.
- Країни НАТО вимагали деескалації від Росії.
- Президент Володимир Зеленський припускав, що загостренням напруги на Сході України Росія тестує Захід і намагається його залякати.
- 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
- Перед цим американський президент Джозеф Байден поговорив по телефону з російським президентом Володимиром Путіним і США передумали розміщувати есмінці в Чорному морі.