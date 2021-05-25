Зеленський хоче закон про національний спротив і більшу армію

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ухвалити Закон про основи національного спротиву і у зв'язку з ним збільшити чисельність Збройних сил України.

Джерело: проєкти законів №5557 і №5558 на сайті парламенту

Деталі: Президент 25 травня вніс до Верховної Ради проєкт Закону про основи національного спротиву (№5557) та проєкт Закону про внесення зміни до статті 1 закону "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку із прийняттям закону "Про основи національного спротиву" (№5558).

Ці законопроєкти направлені на розгляд керівництву парламенту. Їхні тексти на сайті ВР ще не опубліковані.

"Українська правда" звернулася до Офісу президента по подробиці.

Чому це важливо: Росія з березня нарощувала військову міць біля кордонів України на сході та в окупованому Криму під приводом військових навчань. Під заклики західних країн до деескалації російська влада анонсувала відведення сил, залучених до навчань, із 23 квітня, однак українська влада бачить лише виведення 3,5 тисяч військових із Криму.

Зеленський не виключав, що РФ може тримати напругу за допомогою війська щонайменше до вересня.

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