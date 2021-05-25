Зеленський хоче закон про національний спротив і більшу армію

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ухвалити Закон про основи національного спротиву і у зв'язку з ним збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців.

Джерело: проєкти законів №5557 і №5558 на сайті парламенту

Деталі: Президент 25 травня вніс до Верховної Ради проєкт Закону про основи національного спротиву (№5557) та проєкт Закону про внесення зміни до статті 1 закону "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку із прийняттям закону "Про основи національного спротиву" (№5558).

Перший законопроєкт містить такі поняття, як національний спротив, територіальна оборона, рух опору, добровольче формування територіальної громади, зона територіальної оборони тощо.

Національний спротив – це "складова всеохоплюючої оборони України, що включає в себе комплекс заходів, які організовуються та здійснюються в мирний час і в особливий період в Україні з метою максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити агресію проти України".

Складовими національного спротиву є: територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян України до національного спротиву.

Підготовка громадян до національного спротиву – сукупність заходів, які здійснюють державні органи та органи місцевого самоврядування з метою формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України.

Рух опору є системою воєнних, інформаційних і спеціальних заходів, організація, планування, підготовка і підтримка яких здійснюється з метою відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності під час відсічі збройної агресії проти України.

"Ведення руху опору здійснюється з настанням особливого періоду на тимчасово окупованій території України, території України, яка захоплена агресором (противником) під час збройної агресії проти України", – йдеться в проєкті закону №5557.

Провідна роль в організації та виконанні завдань руху опору належить Силам спеціальних операцій Збройних сил України, однак головнокомандувач ЗСУ може залучати інші сили і засоби сил безпеки та сил оборони за узгодженням із їхніми керівниками.

Другим законопроєктом Зеленський пропонує "затвердити чисельність Збройних сил України у кількості, яка не перевищує 261 000 осіб, у тому числі 215 000 військовослужбовців".

Чинний закон про чисельність ЗСУ передбачає кількість, яка не перевищує 250 000 осіб, у тому числі 204 000 військовослужбовців.

В особливий період чисельність ЗСУ збільшується на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання указів президента про мобілізацію.

Чому це важливо: Росія з березня нарощувала військову міць біля кордонів України на сході та в окупованому Криму під приводом військових навчань. Під заклики західних країн до деескалації російська влада анонсувала відведення сил, залучених до навчань, із 23 квітня, однак українська влада бачить лише виведення 3,5 тисяч військових із Криму.

Зеленський не виключав, що РФ може тримати напругу за допомогою війська щонайменше до вересня.

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