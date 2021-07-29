Зеленський підписав закон про нацспротив і збільшення чисельності ЗСУ

Президент Володимир Зеленський під час заходів до Дня Сил спецоперацій підписав закони "Про основи національного спротиву" та про зміни до закону "Про чисельність Збройних Сил України".

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Ці закони мають безпосередній стосунок до Сил спеціальних операцій, які отримують важелі для розбудови руху опору, зможуть поповнити свої лави новими фахівцями й надалі посилювати свій внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави...

Створення системи національного спротиву в Україні є потужним сигналом усім, що наша країна оборонятиметься, не допустить подій 2014 року і що захист України для нас – це всенародна справа".

Деталі: За словами Зеленського, заходи національного спротиву здійснюватимуться як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Він додав, що закон "Про основи національного спротиву" впровадить систему підготовки населення до національного спротиву.

Також, за словами президента, документ дає змогу в разі потреби залучити все населення України до захисту рідної землі.

Про закон: Документ урегульовує розвиток територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву.

Чисельність ЗСУ збільшується на 11 тис.: 10 тис. – для військ територіальної оборони і 1 тис. – для сил спеціальних операцій.

Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ ЗСУ і отримають окреме фінансування.

Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольче формування територіальної громади" тощо.

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