Зеленський підписав закон про нацспротив і збільшення чисельності ЗСУ
Президент Володимир Зеленський під час заходів до Дня Сил спецоперацій підписав закони "Про основи національного спротиву" та про зміни до закону "Про чисельність Збройних Сил України".
Джерело: Офіс президента
Пряма мова: "Ці закони мають безпосередній стосунок до Сил спеціальних операцій, які отримують важелі для розбудови руху опору, зможуть поповнити свої лави новими фахівцями й надалі посилювати свій внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави...
Створення системи національного спротиву в Україні є потужним сигналом усім, що наша країна оборонятиметься, не допустить подій 2014 року і що захист України для нас – це всенародна справа".
Деталі: За словами Зеленського, заходи національного спротиву здійснюватимуться як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованих територіях нашої держави.
Він додав, що закон "Про основи національного спротиву" впровадить систему підготовки населення до національного спротиву.
Також, за словами президента, документ дає змогу в разі потреби залучити все населення України до захисту рідної землі.
Про закон: Документ урегульовує розвиток територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву.
Чисельність ЗСУ збільшується на 11 тис.: 10 тис. – для військ територіальної оборони і 1 тис. – для сил спеціальних операцій.
Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ ЗСУ і отримають окреме фінансування.
Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольче формування територіальної громади" тощо.
Передісторія:
- 25 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон про основи національного спротиву і у зв'язку з ним пропонував збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців.
- 16 липня парламент остаточно ухвалив президентський законопроєкт №5557 про основи національного спротиву.
- Росія з березня нарощувала військову міць біля кордонів України на сході та в окупованому Криму під приводом військових навчань. Під заклики західних країн до деескалації російська влада анонсувала відведення сил, залучених до навчань, із 23 квітня, однак українська влада бачить лише виведення 3,5 тисяч військових із Криму.
- Зеленський не виключав, що РФ може тримати напругу за допомогою війська щонайменше до вересня.