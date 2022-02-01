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У Києві за добу понад 2,3 тисячі нових хворих на Covid і 5 смертей

Вівторок, 1 лютого 2022, 11:56
Фото КМДА

За добу 31 січня у столиці лабораторно підтвердили 2 363 нових випадки коронавірусу, 5 хворих померли, зокрема, чоловік 22 років, водночас подолали вірус 873 мешканці міста.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "2 363 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 5 летальних випадків від вірусу: 2 жінки 80 та 83 років і 3 чоловіки від 22 до 87 років. 873 подолали коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 236 дітей: 144 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 192 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (435), Дарницькому (375) та в Святошинському (268) районах.

81 хворий на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 180 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 367 993 підтверджених випадки коронавірусу, 8 510 хворих померли, подолали вірус загалом 336 865 мешканців міста.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Передісторія: 

  • За 27 січня у Києві зафіксували 2 384 нових випадки коронавірусу – це була найбільша добова кількість хворих за минулий рік.
  • За добу 28 січня у столиці виявили 2 418 випадків Covid.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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