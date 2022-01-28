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У Києві рекордна кількість хворих на коронавірус – найбільше за рік

П'ятниця, 28 січня 2022, 09:53
У Києві рекордна кількість хворих на коронавірус – найбільше за рік
Фото КМДА

За добу 27 січня у столиці зафіксували 2 384 нових випадки коронавірусу – це найбільша кількість хворих за добу за минулий рік.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 2 384 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 10 летальних випадків від вірусу".

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Деталі: Серед нових хворих понад 500 дітей: 235 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 266 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (396), Оболонському (325) та в Деснянському (292) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 135 хворих на коронавірус та 49 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

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Загалом з початку пандемії у столиці вже 361 128 підтверджених випадків коронавірусу, 8 474 хворих померли, подолали вірус 333 290 мешканці міста, з них 739 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Передісторія: 

  • За добу 26 січня у столиці зафіксували 2 012 нових випадків коронавірусу – це була найбільша кількість хворих з 2 листопада 2021 року, коли було 2 024 хворих за добу.  
  • За добу 27 січня в Україні зафіксували 34 408 випадків захворювання на Covid-19 – це максимальне значення за весь час пандемії.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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