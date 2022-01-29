У Києві новий антирекорд: більше 2400 випадків Covid

У Києві знову антирекорд випадків коронавірусу за добу – 28 січня виявили 2418 випадків.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Померли за добу 7 хворих.

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Госпіталізовано 83 хворих на коронавірус і 110 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали – 2029 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (424), Дарницькому (371) та в Шевченківському (268) районах.

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Серед нових хворих – 1265 жінок віком від 18 до 98 років, 735 чоловіків віком від 18 до 86 років, 197 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 221 хлопчик від 3 місяців до 17 років.

Серед жертв Covid – 3 жінки від 70 до 89 років і 4 чоловіки від 62 до 81 року.

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 363 546 випадків коронавірусу, померла 8481 людина, одужало 335 319 осіб.

Що передувало: Напередодні, за 27 січня, у Києві зафіксували 2 384 нових випадки коронавірусу – це була найбільша добова кількість хворих за минулий рік.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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