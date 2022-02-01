Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

Печерський районний суд міста Києва заочно заарештував колишнього начальника служби охорони президента Віктора Януковича.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: Правоохоронці не вказують ім’я обвинуваченого, але за мтеріалами справи відомо, що йдеться про генерал-майора Костянтина Кобзаря.

Стосовно ексзаступника голови Управління державної охорони – начальника служби охорони президента прокурори розпочали процедуру спеціального досудового розслідування та екстрадиції, оскільки Кобзар не перебуває на території України.

За версією слідства, на початку 2014 року Кобзар керував заходами охорони президента Януковича на території Криму.

Після цього він допоміг президенту-втікачу незаконно перетнути кордон з Російською Федерацією, завдяки чому Януковичу досі переховується від слідства й суду. Водночас, колишній УДОшник і сам не повернувся з Криму до Києва, а переїхав до Росії, де переховується від слідства.

Як повідомляє ОГП, колишнього силовика підозрюють у незаконному переправленні людей через держкордон України та дезертирстві.

Що було раніше: 11 листопада 2021 року слідчі ДБР оголосили заочно Кобзареві про підозру в дезертирстві. 2018 року Кобзар як свідок на стороні захисту давав свідчення українському суду стосовно втечі Януковича з держрезиденції "Межигір’я", розповідаючи, що забирав із собою президент-втікач.