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ДБР оголосило підозру в дезертирстві начальнику охорони Януковича

Четвер, 11 листопада 2021, 09:53
ДБР оголосило підозру в дезертирстві начальнику охорони Януковича
Фото: vgorode.ua/bezpekavip.com

Слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з Офісом генпрокурора повідомили про підозру в дезертирстві колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента.

Джерело: ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці традиційно не вказують ім’я підозрюваного, але за даними джерела УП, це Костянин Кобзар.

Слідством встановлено, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Автономної Республіки Крим, де керував заходами щодо охорони експрезидента Віктора Януковича.

Однак після завершення відрядження він не лише  не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України.  При цьому діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України.

Також колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України. Це дало можливість Віктору Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб).

Українська правда
Теми: ЯнуковичДБР
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