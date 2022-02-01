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Нардеп Воронько, в якого були обшуки, пішов зі "Слуги народу"

Вівторок, 1 лютого 2022, 11:37
Нардеп Воронько, в якого були обшуки, пішов зі Слуги народу
Олег Воронько. Фото з Facebook

Нардеп від "Слуги народу" і член міжфракційного об’єднання "Розумна політика" Олег Воронько вийшов із фракції "Слуга народу".

Джерело: Воронько на засіданні парламенту 1 лютого, Укрінформ з посиланням на заяву Воронька у кулуарах ВР

Пряма мова депутата: "Я, Воронько Олег, ухвалив рішення вийти з фракції "Слуга народу"… Заяву про вихід із фракції я ще не передав керівництву, але сьогодні зроблю це".

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Деталі: За словами Воронька, "влада почала цькувати депутатів, які мають власну точку зору на те, що насправді відбувається в країні, тиснути на тих, хто вирішив підтримати об’єднання "Розумна політика" і хто вважає за потрібне голосувати, так як каже совість, а не так як хочуть в Офісі президента".

Він додав, що після його вступу до команди ексспікера Дмитра Разумкова "в Офісі президента геть зовсім знесло дах", бо вранці 28 січня пройшли "одночасні обшуки з залученням озброєних спецпризначенців" у нього вдома, у помешканні його сина, його родичів і друзів.

Воронько назвав це "акцією залякування незгодних з Банковою депутатів монобільшості" і "переслідуванням політичних опонентів".

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По обіді спікер ВР зачитав заяву Воронька про вихід зі "Слуги народу".   

Для довідки: Воронько входить до складу фракції "Слуга народу" та є членом МФО "Розумна політика".

Передісторія: 

  • Державне бюро розслідувань 28 січня проводило обшуки у народного депутата Олега Воронька, який входить у міжфракційне об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика". Слідчі дії проходили в межах кримінального провадження за фактом підроблення документів.  

Ірина Балачук, УП
Теми: Слуга народуВерховна РадаРазумков Дмитро
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