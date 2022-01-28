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ДБР проводить обшуки у нардепа з об'єднання Разумкова

П'ятниця, 28 січня 2022, 08:19
ДБР проводить обшуки у нардепа з об'єднання Разумкова
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата Олега Воронька, який входить у міжфракційне об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Джерело: ДБР та допис Разумкова

Деталі: ДБР повідомляє, що в межах кримінального провадження за фактом підроблення документів проводить обшуки у чинного народного депутата, не називаючи його імені. За даними УП, йдеться про Олега Воронька. Про це пише і Дмитро Разумков.

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Слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентаря та у пов’язаних із ним осіб.

 
Фото ДБР

Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.

За даними ДБР, під час судового розгляду у Печерському райсуді Києва нардеп надав підроблені документи: протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим моіг ввести в оману суд.

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Попередня кваліфікація справи: підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України); службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України); введення в оману суду або іншого уповноваженого органум (ч. 2 ст. 384 КК України).

 

Пряма мова Разумкова: "Сьогодні до нашого колеги з МФО "Розумна політика" Олега Воронька приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу – притягнуті за вуха. Зараз я направляюся до нього, інші народні депутати з МФО – також.

Політичні переслідування та діяльність "нового" ДБР – в дії!".

Українська правда
Теми: ДБРРазумков ДмитроНАЗКсуд
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