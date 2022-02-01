Викритий на хабарі нардеп Кузьміних заховався від слідства у лікарні – НАБУ

У Національному антикорупційному бюро закликали народного депутата Сергія Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабара, не ігнорувати виклики до правоохоронних органів.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "НАБУ і САП закликають народного депутата припинити ігнорувати виклики до правоохоронців та не боятися закону".

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Деталі: Офіційно у відомствах не називають імені нардепа про якого йде мова, проте джерело "Української правди" у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердило, що йдеться про Сергія Кузьміних.

Повідомляється, що Кузьміних проігнорував три повістки про виклики на 29 січня, 31 січня, 1 лютого і не з’явився до правоохоронців.

31 січня особа, яка представилася адвокатом нардепа, повідомила, що депутат знаходиться у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде, хоча, за законом нардеп мав повідомити про це особисто.

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Дослівно: "Поважною причиною неприбуття особи на виклик, серед іншого, є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад.

Сам факт перебування особи у закладі охорони здоров’я не є поважною причиною неприбуття".

Передісторія: