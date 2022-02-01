Викритий на хабарі нардеп Кузьміних заховався від слідства у лікарні – НАБУ
У Національному антикорупційному бюро закликали народного депутата Сергія Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабара, не ігнорувати виклики до правоохоронних органів.
Джерело: пресслужба НАБУ
Дослівно: "НАБУ і САП закликають народного депутата припинити ігнорувати виклики до правоохоронців та не боятися закону".
Деталі: Офіційно у відомствах не називають імені нардепа про якого йде мова, проте джерело "Української правди" у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердило, що йдеться про Сергія Кузьміних.
Повідомляється, що Кузьміних проігнорував три повістки про виклики на 29 січня, 31 січня, 1 лютого і не з’явився до правоохоронців.
31 січня особа, яка представилася адвокатом нардепа, повідомила, що депутат знаходиться у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде, хоча, за законом нардеп мав повідомити про це особисто.
Дослівно: "Поважною причиною неприбуття особи на виклик, серед іншого, є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад.
Сам факт перебування особи у закладі охорони здоров’я не є поважною причиною неприбуття".
Передісторія:
- 31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних, якого детективи НАБУ викрили "на гарячому" під час одержання 558 тис. грн.
- Увечері 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував викриття депутата Сергія Кузьміних на отриманні хабаря, порівнявши зі справою п'ятого президента Петра Порошенка.