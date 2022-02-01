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Викритий на хабарі нардеп Кузьміних заховався від слідства у лікарні – НАБУ

Вівторок, 1 лютого 2022, 13:06
Викритий на хабарі нардеп Кузьміних заховався від слідства у лікарні – НАБУ
ФОТО З ФЕЙСБУК КУЗЬМІНИХ

У Національному антикорупційному бюро закликали народного депутата Сергія Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабара, не ігнорувати виклики до правоохоронних органів. 

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "НАБУ і САП закликають народного депутата припинити ігнорувати виклики до правоохоронців та не боятися закону". 

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Деталі: Офіційно у відомствах не називають імені нардепа про якого йде мова, проте джерело "Української правди" у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердило, що йдеться про Сергія Кузьміних.

Повідомляється, що Кузьміних проігнорував три повістки про виклики на 29 січня, 31 січня, 1 лютого і не з’явився до правоохоронців.

31 січня особа, яка представилася адвокатом нардепа, повідомила, що депутат знаходиться у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде, хоча, за законом нардеп мав повідомити про це особисто.

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Дослівно: "Поважною причиною неприбуття особи на виклик, серед іншого, є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад.

Сам факт перебування особи у закладі охорони здоров’я не є поважною причиною неприбуття".

Передісторія:

  • 31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних, якого детективи НАБУ викрили "на гарячому" під час одержання 558 тис. грн.
  • Увечері 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря. 
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував викриття депутата Сергія Кузьміних на отриманні хабаря, порівнявши зі справою п'ятого президента Петра Порошенка.

Українська правда
Теми: НАБУВерховна Радахабар
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