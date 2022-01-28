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Арахамія відреагував на викриття депутата Кузьміних на хабарі: порівняв із Порошенком

П'ятниця, 28 січня 2022, 21:38
Давид Арахамія. Фото: пресслужба партії "Слуга народу"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував викриття депутата Сергія Кузьміних на отриманні хабаря, порівнявши зі справою п'ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: telegram-канал речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук із коментарем Арахамії

Пряма мова Арахамії: "Дорогі друзі, ми, як і ви, дізналися зі ЗМІ інформацію про те, що народного депутата Сергія Кузьміних затримало НАБУ. 

Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри. 

Але якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом. І в цьому випадку ми не будемо прикривати правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру в державній зраді. Закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути амністією ні для кого".

Деталі: Арахамія додав, що нинішній інцидент і робота детективів Національного антикорупційного бюро з викритят злочину свідчить про їхню незалежність від влади та ефективність.

Він привітав зусилля "зусилля антикорупційної інфраструктури з виявлення корупційних правопорушень".

Що було раніше: Увечері 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря. Наразі відомо, що депутат причетний до зловживань на закупівлях медичного обладнання.

Українська правда
Теми: АрахаміяСлуга народуНАБУкорупція
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