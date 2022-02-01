Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Судитимуть колишнього співробітника СБУ, який катував полонених в "Ізоляції"

Вівторок, 1 лютого 2022, 17:07
Ілюстрація Олега Навального з "Енциклопедії російських тортур"

На Донеччині заочно судитимуть колишнього співробітника Служби безпеки України, який катував полонених у підпільній в’язниці "Ізоляція".

Джерело: прокуратура Донецької області

Дослівно: "До суду скеровано обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно 44-річного уродженця міста Докучаєвська за фактом участі у злочинній та терористичній організації, а також порушенні законів та звичаїв війни".

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року колишній співробітник СБУ, обіймаючи посаду слідчого СВ так званого  "міністерства державної безпеки "ДНР", під виглядом проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, здійснює переслідування місцевих мешканців за фактами нібито сприяння правоохоронним органам України.

Також обвинувачений приймає участь у так званих "слідчих діях" стосовно осіб, які незаконно утримуються у так званій підпільній в’язниці "Ізоляція".

Зокрема упродовж квітня–жовтня 2016 року поплічник бойовиків катував 40-річного мешканця Донецька. Зловмисник жорстоко поводився з потерпілим, завдавав чисельних ударів струмом, одягав на голову поліетиленовий пакет, тим самим обмежуючи доступ до повітря. Крім того, псевдослідчий разом зі своїми спільниками зі складу "МДБ ДНР" обмежували чоловіка в їжі та тримали у нелюдських умовах.

Обвинувальний акт спрямовано на розгляд до Приморського районного суду міста Маріуполя.

Що було раніше: МВС заявило, що поліцейські встановили 45 учасників організованої злочинної групи, які причетні до катування та знущання над українськими військовополоненими та затриманими в тюрмі донецьких бойовиків "Ізоляція". 

Очільник цієї катівні, Денис Куліковський із кличкою "Палич" опинився в руках українських правоохоронців в ніч на 9 листопада 2021 року. Суд арештував його.  

Довідково: "Ізоляція" – тюрма бойовиків "ДНР". Люди, яким довелося туди потрапити, називають її катівнею, концтабором та навіть пеклом.

З їхніх слів, практично в центрі Донецька терористи не просто знищують фізично, а виснажують морально. Аби отримати зізнання, б'ють, катують електричним струмом, а потім щодня знущаються – змушують важко працювати, імітують розстріли та ґвалтують на очах в інших.

Головним на "Ізоляції" тривалий час вважався бойовик з позивним "Палич" або "Перший". Саме так називали його між собою терористи. Бранцям доводилось чути і його, можливо, справжнє ім'я – Денис Павлович Кулік (Куліковський).

Знати більше: Страх та смерть в "Ізоляції". Як катують людей у підвалах Донецька

Журналіст і публіцист, бранець "ДНР" Станіслав Асєєв: Моя мрія – про все забути

Українська правда
Теми: тероризмвійнаСБУ
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
тероризм
СБУ затримала учасницю терорристичної групи "Пятнашка"
У Росії почали відкрито говорити про постачання зброї бойовикам ОРДЛО
Навального внесли до списку терористів та екстремістів РФ
Останні новини
01:10
Комісія не виконує свою роботу – тимчасова повірена США про обрання керівника САП
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
Усі новини...