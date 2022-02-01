Судитимуть колишнього співробітника СБУ, який катував полонених в "Ізоляції"

На Донеччині заочно судитимуть колишнього співробітника Служби безпеки України, який катував полонених у підпільній в’язниці "Ізоляція".

Джерело: прокуратура Донецької області

Дослівно: "До суду скеровано обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно 44-річного уродженця міста Докучаєвська за фактом участі у злочинній та терористичній організації, а також порушенні законів та звичаїв війни".

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Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року колишній співробітник СБУ, обіймаючи посаду слідчого СВ так званого "міністерства державної безпеки "ДНР", під виглядом проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, здійснює переслідування місцевих мешканців за фактами нібито сприяння правоохоронним органам України.

Також обвинувачений приймає участь у так званих "слідчих діях" стосовно осіб, які незаконно утримуються у так званій підпільній в’язниці "Ізоляція".

Зокрема упродовж квітня–жовтня 2016 року поплічник бойовиків катував 40-річного мешканця Донецька. Зловмисник жорстоко поводився з потерпілим, завдавав чисельних ударів струмом, одягав на голову поліетиленовий пакет, тим самим обмежуючи доступ до повітря. Крім того, псевдослідчий разом зі своїми спільниками зі складу "МДБ ДНР" обмежували чоловіка в їжі та тримали у нелюдських умовах.

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Обвинувальний акт спрямовано на розгляд до Приморського районного суду міста Маріуполя.

Що було раніше: МВС заявило, що поліцейські встановили 45 учасників організованої злочинної групи, які причетні до катування та знущання над українськими військовополоненими та затриманими в тюрмі донецьких бойовиків "Ізоляція".

Очільник цієї катівні, Денис Куліковський із кличкою "Палич" опинився в руках українських правоохоронців в ніч на 9 листопада 2021 року. Суд арештував його.

Довідково: "Ізоляція" – тюрма бойовиків "ДНР". Люди, яким довелося туди потрапити, називають її катівнею, концтабором та навіть пеклом.

З їхніх слів, практично в центрі Донецька терористи не просто знищують фізично, а виснажують морально. Аби отримати зізнання, б'ють, катують електричним струмом, а потім щодня знущаються – змушують важко працювати, імітують розстріли та ґвалтують на очах в інших.

Головним на "Ізоляції" тривалий час вважався бойовик з позивним "Палич" або "Перший". Саме так називали його між собою терористи. Бранцям доводилось чути і його, можливо, справжнє ім'я – Денис Павлович Кулік (Куліковський).

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