Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пандемія: кількість COVID-випадків сягнула 400 мільйонів

Середа, 9 лютого 2022, 23:46
Пандемія: кількість COVID-випадків сягнула 400 мільйонів
ФОТО: GETTY IMAGES

Кількість випадків COVID-19 у світі сягнула 400 мільйонів.

Джерело: підрахунок Reuters

Деталі: У середньому щодня реєструється понад 2 мільйони випадків, однак зазначається, що  в низці  країн захворюваність почала стабілізуватися. На COVID-варіант "Омікрон" припадають  майже всі нові випадки.

Реклама:

На п'ять країн, які повідомляють про більшість випадків у середньому за тиждень, — США, Францію, Німеччину, Росію та Бразилію — припадає приблизно 37% усіх нових випадків, зареєстрованих у світі.

Штати лідирують у світі за кількістю щоденних інфікувань: кожні три дні в країні реєструється мільйон нових випадків.

Близько половини нових заражень у світі – у  країнах Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише Reuters, потрібен був місяць, щоб кількість випадків COVID-19 зросла до 400 мільйонів з 300 мільйонів.  Для того, аби кількість випадків досягла 300 мільйонів з 200 мільйонів, було потрібно 5 місяців.

Водночас, смертність зросла на 70% за останні п'ять тижнів (мова йде про  середній показник за 7 днів). Загалом пандемія забрала життя понад 6 мільйонів людей у ​​всьому світі.

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: