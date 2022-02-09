Пандемія: кількість COVID-випадків сягнула 400 мільйонів

Кількість випадків COVID-19 у світі сягнула 400 мільйонів.

Джерело: підрахунок Reuters

Деталі: У середньому щодня реєструється понад 2 мільйони випадків, однак зазначається, що в низці країн захворюваність почала стабілізуватися. На COVID-варіант "Омікрон" припадають майже всі нові випадки.

Реклама:

На п'ять країн, які повідомляють про більшість випадків у середньому за тиждень, — США, Францію, Німеччину, Росію та Бразилію — припадає приблизно 37% усіх нових випадків, зареєстрованих у світі.

Штати лідирують у світі за кількістю щоденних інфікувань: кожні три дні в країні реєструється мільйон нових випадків.

Близько половини нових заражень у світі – у країнах Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише Reuters, потрібен був місяць, щоб кількість випадків COVID-19 зросла до 400 мільйонів з 300 мільйонів. Для того, аби кількість випадків досягла 300 мільйонів з 200 мільйонів, було потрібно 5 місяців.

Водночас, смертність зросла на 70% за останні п'ять тижнів (мова йде про середній показник за 7 днів). Загалом пандемія забрала життя понад 6 мільйонів людей у ​​всьому світі.