Пандемия: количество COVID-случаев достигло 400 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире достигло 400 миллионов.

Источник: подсчет Reuters

Детали: В среднем ежедневно регистрируется более 2 миллионов случаев, однако отмечается, что в ряде стран заболеваемость начала стабилизироваться. На COVID-вариант "Омикрон" приходятся почти все новые случаи.

На пять стран, сообщающих о большинстве случаев в среднем за неделю - США, Францию, Германию, Россию и Бразилию - приходится примерно 37% всех новых случаев, зарегистрированных в мире.

Штаты лидируют в мире по количеству ежедневных инфицирований: каждые три дня в стране регистрируется миллион новых случаев.

Около половины новых заражений в мире – в странах Европы.

Как пишет Reuters, потребовался месяц, чтобы количество случаев COVID-19 выросло до 400 миллионов с 300 миллионов. Для того чтобы количество случаев достигло 300 миллионов с 200 миллионов, потребовалось 5 месяцев.

В то же время смертность выросла на 70% за последние пять недель (речь идет о среднем показателе за 7 дней). В общей сложности пандемия унесла жизни более 6 миллионов человек во всем мире.