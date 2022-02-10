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Невідомі обстріляли автомобіль прем'єра Лівії — раніше він відмовився іти у відставку

Четвер, 10 лютого 2022, 01:45
Невідомі обстріляли автомобіль прем'єра Лівії — раніше він відмовився іти у відставку
ФОТО: GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Лівії Абдул Хамід аль-Дабайба зазнав замаху на вбивство – невідомі  обстріляли його авто у столиці Тріполі.

Джерело: кореспондент Al-Arabiya, Reuters

Деталі: Уточнюється, що в авто аль-Дабайби  влучили кілька куль.

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Нападників не ідентифікували і не затримали.

Що передувало:

  • У вівторок  аль-Дабайба відкинув рішення парламенту щодо призначення нового прем'єра на чолі перехідного уряду країни. Законодавці заявили, що призначать нового прем'єр-міністра, який замінить аль-Дабайбу після того, як Лівія не спромоглася провести свої перші президентські вибори 24 грудня - вони були відкладені через розбіжності між суперницькими фракціями щодо законів, що регулюють вибори, та суперечливих кандидатів у президенти.
  • Аль-Дабайба сказав, що хоче "провести вибори", але парламент має спочатку домовитися з Вищою державною радою, консультативним органом, що базується у Тріполі. Аль-Дабайба неодноразово заявляв, що він та його уряд залишаться при владі доти, доки не відбудуться "справжні вибори".
  • Рішення парламенту призначити нового прем'єр-міністра, швидше за все, призведе до створення паралельних адміністрацій.

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Теми: Лівія
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