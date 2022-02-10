Невідомі обстріляли автомобіль прем'єра Лівії — раніше він відмовився іти у відставку

Прем'єр-міністр Лівії Абдул Хамід аль-Дабайба зазнав замаху на вбивство – невідомі обстріляли його авто у столиці Тріполі.

Джерело: кореспондент Al-Arabiya, Reuters

Деталі: Уточнюється, що в авто аль-Дабайби влучили кілька куль.

Нападників не ідентифікували і не затримали.

Що передувало: