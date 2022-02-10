Неизвестные обстреляли автомобиль премьера Ливии — раньше он отказался идти в отставку

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид аль-Дабайба стал жертвой покушения на убийство – неизвестные обстреляли его авто в столице Триполи.

Источник: корреспондент Al-Arabiya, Reuters

Детали: Уточняется, что в авто аль-Дабайбы попали несколько пуль.

Нападавших не идентифицировали и не задержали.

Что предшествовало: