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Неизвестные обстреляли автомобиль премьера Ливии — раньше он отказался идти в отставку

Четверг, 10 февраля 2022, 02:45
ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид аль-Дабайба стал жертвой покушения на убийство – неизвестные обстреляли его авто в столице Триполи.

Источник: корреспондент Al-Arabiya, Reuters

Детали: Уточняется, что в авто аль-Дабайбы попали несколько пуль.

Нападавших не идентифицировали и не задержали.

Что предшествовало:

  • Во вторник аль-Дабайба отверг решение парламента о назначении нового премьера во главе переходного правительства страны. Законодатели заявили, что назначат нового премьер-министра, который заменит аль-Дабайбу после того, как Ливия не смогла провести свои первые президентские выборы 24 декабря - они были отложены из-за разногласий между соперническими фракциями по законам, регулирующим выборы, и спорным кандидатам в президенты.
  • Аль-Дабайба сказал, что хочет "провести выборы", но парламент должен сначала договориться с Высшим государственным советом, базирующимся в Триполи консультативным органом. Аль-Дабайба неоднократно заявлял, что он и его правительство останутся у власти до тех пор, пока не состоятся "настоящие выборы".
  • Решение парламента назначить нового премьер-министра скорее всего приведет к созданию параллельных администраций.

Темы: Ливия


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