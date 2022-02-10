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Суд ООН зобов'язав Уганду виплатити $325 млн за окупацію ДР Конго

Четвер, 10 лютого 2022, 02:46
Суд ООН зобов'язав Уганду виплатити $325 млн за окупацію ДР Конго
ФОТО: GETTY IMAGES

Суд ООН зобов'язав Уганду виплатити Демократичній Республіці Конго (ДРК) 325 мільйонів доларів як компенсацію за роль у війні.

Джерело: BBC, Al Jazeera

Деталі: Міжнародний суд - головний судовий орган ООН - ухвалив, що Уганда порушила міжнародні норми як окупант з 1998 по 2003 рік і що відповідає за загибель 10-15 тисяч осіб у східній частині регіону Ітурі.

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ДР Конго зажадала 11 мільярдів доларів як відшкодування збитків за окупацію Ітурі, але судді відхилили кілька частин позову та ухвалили рішення про набагато меншу суму. Уганда стверджувала, що мільярди, що вимагає ДР Конго, зруйнують її економіку. Суд заявив, що його ухвала буде "в межах платоспроможності Уганди".

Зокрема, суд оцінив 225 млн доларів за "загибель людей та інші збитки людям", включаючи зґвалтування, призов дітей-солдат та переміщення до 500 тисяч людей. Суддя Донохью заявив, що "недостатньо доказів на підтримку заяви ДРК про загибель 180 тисяч мирних жителів, за які Уганда має відшкодувати збитки". Суд визначив, що надані докази свідчать про те, що кількість смертей, за які Уганда має відшкодувати збитки, знаходиться в діапазоні від 10 до 15 тисяч осіб.

Ще 40 млн доларів суд оцінив як за шкоду майну, ще 60 млн доларів - за збитки, завдані природним ресурсам, тобто розграбування золота, алмазів, деревини та інших товарів угандійськими силами чи повстанцями, яких вони підтримували.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У 1990-х роках війська з Уганди та Руанди двічі вторгалися в ДР Конго, працюючи з місцевими ополченцями над поваленням уряду. Вони стверджували, що втрутилися, щоб запобігти розповсюдженню конфлікту в ДР Конго на їхніх кордонах.
  • ДР Конго порушила справу проти Уганди у 1999 році за акти збройної агресії, вчинені проти неї та її громадян. Вона звинуватила угандійських солдатів у мародерстві та порушенні прав людини.
  • 2005 року Міжнародний суд ухвалив, що Уганда має виплатити репарації, але вони так і не були виплачені.

Теми: Африкасудвійна
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