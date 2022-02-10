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Суд ООН обязал Уганду выплатить $325 млн за оккупацию ДР Конго

Четверг, 10 февраля 2022, 03:46
ФОТО: GETTY IMAGES

Суд ООН обязал Уганду выплатить Демократической Республике Конго (ДРК) 325 миллионов долларов в качестве компенсации за роль в войне.

Источник: BBC, Al Jazeera

Детали: Международный суд – главный судебный орган ООН – постановил, что Уганда нарушила международные нормы как оккупант с 1998 по 2003 год и отвечает за гибель 10-15 тысяч человек в восточной части региона Итури.

ДР Конго потребовала 11 миллиардов долларов как возмещение ущерба за оккупацию Итури, но судьи отклонили несколько частей иска и приняли решение о гораздо меньшей сумме. Уганда утверждала, что миллиарды, требующие ДР Конго, разрушат ее экономику. Суд заявил, что его постановление будет "в пределах платежеспособности Уганды".

В частности, суд оценил 225 млн долларов за "гибель людей и прочий ущерб людям", включая изнасилования, призыв детей-солдат и перемещение до 500 тысяч человек. Судья Донохью заявил, что "недостаточно улик в поддержку заявления ДРК о гибели 180 тысяч мирных жителей, за которые Уганда должна возместить ущерб". Суд определил, что данные доказательства свидетельствуют о том, что количество смертей, за которые Уганда должна возместить ущерб, находится в диапазоне от 10 до 15 тысяч человек.

Еще 40 млн долларов суд оценил как за ущерб имуществу, еще 60 млн долларов - за ущерб, нанесенный природным ресурсам, то есть разграбление золота, алмазов, древесины и других товаров угандийскими силами или повстанцами, которых они поддерживали.

Предыстория:

  • В 1990-х годах войска из Уганды и Руанды дважды вторгались в ДР Конго, работая с местными ополченцами над свержением правительства. Они утверждали, что вмешались, чтобы предотвратить распространение конфликта в ДР Конго на их границах.
  • ДР Конго возбудила дело против Уганды в 1999 году за акты вооруженной агрессии, совершенные против нее и ее граждан. Она обвинила угандийских солдат в мародерстве и нарушении прав человека.
  • В 2005 году Международный суд принял, что Уганда должна выплатить репарации, но они так и не были выплачены.

Темы: Африкасудвойна


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