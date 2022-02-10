Суд ООН обязал Уганду выплатить $325 млн за оккупацию ДР Конго

Суд ООН обязал Уганду выплатить Демократической Республике Конго (ДРК) 325 миллионов долларов в качестве компенсации за роль в войне.

Источник: BBC, Al Jazeera

Детали: Международный суд – главный судебный орган ООН – постановил, что Уганда нарушила международные нормы как оккупант с 1998 по 2003 год и отвечает за гибель 10-15 тысяч человек в восточной части региона Итури.

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ДР Конго потребовала 11 миллиардов долларов как возмещение ущерба за оккупацию Итури, но судьи отклонили несколько частей иска и приняли решение о гораздо меньшей сумме. Уганда утверждала, что миллиарды, требующие ДР Конго, разрушат ее экономику. Суд заявил, что его постановление будет "в пределах платежеспособности Уганды".

В частности, суд оценил 225 млн долларов за "гибель людей и прочий ущерб людям", включая изнасилования, призыв детей-солдат и перемещение до 500 тысяч человек. Судья Донохью заявил, что "недостаточно улик в поддержку заявления ДРК о гибели 180 тысяч мирных жителей, за которые Уганда должна возместить ущерб". Суд определил, что данные доказательства свидетельствуют о том, что количество смертей, за которые Уганда должна возместить ущерб, находится в диапазоне от 10 до 15 тысяч человек.

Еще 40 млн долларов суд оценил как за ущерб имуществу, еще 60 млн долларов - за ущерб, нанесенный природным ресурсам, то есть разграбление золота, алмазов, древесины и других товаров угандийскими силами или повстанцами, которых они поддерживали.

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