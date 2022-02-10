Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Більшість членів ВРП заявили, що готові звільнитися — після оголошення перевірки Етичною радою

Четвер, 10 лютого 2022, 03:45
Більшість членів ВРП заявили, що готові звільнитися — після оголошення перевірки Етичною радою

Більшість членів Вищої ради правосуддя готові достроково скласти повноваження – після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП.

Джерело: Вища рада правосуддя, голова правління Фундації Dejure Михайло Жернаков у Facebook

Деталі: Зазначається, що члени ВРП вважають для себе неприйнятною участь у процедурах оцінювання, ініційованих Етичною радою.

Реклама:

Дослівно: "Враховуючи, що Етичною радою такі процедури, попри критичну межу повноважності ВРП та всупереч імперативним вимогам закону, розпочато першочергово з усіх діючих членів ВРП одночасно, це  спонукає достроково скласти повноваження більшістю членів ВРП".

Нагадаємо: 1 грудня Етична рада офіційно розпочала роботу. Це орган, який буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
суд
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Катастрофа АН-26 2020 року: суд досі не приступив до розгляду справи
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: