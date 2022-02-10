Більшість членів ВРП заявили, що готові звільнитися — після оголошення перевірки Етичною радою

Більшість членів Вищої ради правосуддя готові достроково скласти повноваження – після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП.

Джерело: Вища рада правосуддя, голова правління Фундації Dejure Михайло Жернаков у Facebook

Деталі: Зазначається, що члени ВРП вважають для себе неприйнятною участь у процедурах оцінювання, ініційованих Етичною радою.

Дослівно: "Враховуючи, що Етичною радою такі процедури, попри критичну межу повноважності ВРП та всупереч імперативним вимогам закону, розпочато першочергово з усіх діючих членів ВРП одночасно, це спонукає достроково скласти повноваження більшістю членів ВРП".

Нагадаємо: 1 грудня Етична рада офіційно розпочала роботу. Це орган, який буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.