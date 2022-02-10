Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Більшість членів ВРП заявили, що готові звільнитися — після оголошення перевірки Етичною радою

Четвер, 10 лютого 2022, 04:45

Більшість членів Вищої ради правосуддя готові достроково скласти повноваження – після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП.

Джерело: Вища рада правосуддя, голова правління Фундації Dejure Михайло Жернаков у Facebook

Деталі: Зазначається, що члени ВРП вважають для себе неприйнятною участь у процедурах оцінювання, ініційованих Етичною радою.

Дослівно: "Враховуючи, що Етичною радою такі процедури, попри критичну межу повноважності ВРП та всупереч імперативним вимогам закону, розпочато першочергово з усіх діючих членів ВРП одночасно, це  спонукає достроково скласти повноваження більшістю членів ВРП".

Нагадаємо: 1 грудня Етична рада офіційно розпочала роботу. Це орган, який буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

Теми: суд
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німеччина в умовах санкцій постачає Росії товари подвійного призначення – ЗМІ

Орбан вперше натякнув на можливість виходу Угорщини з ЄС

Літак SkyUp не зміг приземлитися у Києві через заборону летіти в Україну

Ризик вторгнення: Блінкен розповів, що має зробити Росія саме зараз

відеоНацвідбір на Євробачення: гурт Kalush звинуватив організаторів у фальсифікації

Головні новини суботи і ночі: переговори Байдена і Путіна, ЗСУ про відсіч агресору

Усі новини...
суд
Суд ООН зобов'язав Уганду виплатити $325 млн за окупацію ДР Конго
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Саакашвілі заспівав гімн України на суді
Останні новини
12:49
Зеленський обговорив з головою Євроради протидію загрозі РФ і санкції
12:44
У Львові невідомі напали на виставку художника Давида Чичкана
12:17
Німеччина в умовах санкцій постачає Росії товари подвійного призначення – ЗМІ
11:57
Ірак закликав своїх громадян покинути Україну через загрозу війни
11:54
Латвія у разі потреби готова прийняти біженців з України
11:18
Орбан вперше натякнув на можливість виходу Угорщини з ЄС
11:01
Літак SkyUp не зміг приземлитися у Києві через заборону летіти в Україну
10:54
Alina Pash пояснила поїздку до Криму: Хочеться, щоби цей потік багнюки вже закінчився
10:47
Ризик вторгнення: Блінкен розповів, що має зробити Росія саме зараз
10:32
фотоНайпотужніший телескоп надіслав перші знімки
Усі новини...