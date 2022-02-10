Большинство членов ВСП заявили, что готовы уволиться — после объявления проверки Этическим советом

Большинство членов Высшего совета правосудия готовы досрочно сложить полномочия – после того, как Этический совет инициировал оценивание одновременно 14 действующих членов ВCП.

Источник: Высший совет правосудия, председатель правления Фонда Dejure Михаил Жернаков в Facebook

Детали: Отмечается, что члены ВCП считают для себя неприемлемым участие в процедурах оценки, инициированных Этическим советом.

Дословно: "Учитывая, что Этическим советом такие процедуры, несмотря на критический предел полномочия ВCП и вопреки императивным требованиям закона, начато в первую очередь из всех действующих членов ВCП одновременно, это побуждает досрочно сложить полномочия большинством членов ВCП".

Напомним: 1 декабря Этический совет официально приступил к работе. Это орган, устанавливающий соответствие кандидата на должность члена ВCП критериям профессиональной этики и добродетели.