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Японія перенаправить вантажі з газом до Європи на тлі загрози Росії

Четвер, 10 лютого 2022, 04:44
Японія перенаправить вантажі з газом до Європи на тлі загрози Росії
ФОТО: GETTY IMAGES

Японія перенаправить частину вантажів зрідженого природного газу до Європи на прохання США та ЄС на тлі зростання напруженості через можливе російське вторгнення до України.

Джерело: міністр промисловості Коїті Хагіуда, якого цитує Reuters

Деталі: Хагіуда  сказав, що "ми вирішили відповісти на запити США та ЄС про відправку ЗПГ до Європи, де постачання газу обмежено".

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За його словами, надлишкові поставки будуть перенаправлені, щойно стане ясно, що місцевий попит Японії може бути задоволений, а виробництво електроенергії залишиться стабільним.

Представник міністерства промисловості повідомив, що деякі вже заплановані партії ЗПГ, відправлені японськими компаніями, прибудуть до Європи у лютому, а інші вантажі, зокрема ті, які будуть перенаправлені до Європи на запит уряду Японії, прибудуть туди у березні. Чиновник відмовився розкрити кількість вантажів, що прямують до Європи, але сказав, що кількість, яка буде доставлена ​​в березні, буде більшою, ніж у лютому.

Reuters пише, що внесок Японії, ймовірно, буде обмеженим з огляду на високий внутрішній попит. Найбільша в Японії нафтогазова компанія Inpex Corp спробує відповісти на запит уряду, але це буде нелегко, оскільки більшість її виробництва ЗПГ пов'язана з довгостроковими контрактами, заявив її генеральний директор Такаюкі Уеда. Він сказав, що надлишкові поставки обмежені, оскільки компанія отримує  запити на додаткові поставки від японських клієнтів через високий попит взимку.

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Кадзунорі Касаї, генеральний директор торгового підрозділу JERA, одного з найбільших у світі імпортерів ЗПГ, також заявив, що японські комунальні підприємства мають мало запасів.

Нагадаємо:

  • Європа залежна від російського газу на близько 40% усіх поставок, тож у разі, якщо РФ вдасться до повномасштабного вторгення в Україну, регіон може залишитися без блакитного палива. 
  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн  заявила, що незважаючи на рекордний попит та високі ціни на газ на європейських ринках, російський державний "Газпром" експортує історично низькі обсяги газу до ЄС.  
  • Країни Євросоюзу вже почали звертатися за газом до США та ведуть переговори з Норвегією про збільшення поставок.
  • Повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена веде перемовини з країнами світу щодо постачань газу до країн Європи у разі російської агресії.

Теми: Японіягаз
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