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Япония перенаправит грузы с газом в Европу на фоне угрозы России

Четверг, 10 февраля 2022, 05:44
ФОТО: GETTY IMAGES

Япония перенаправит часть грузов сжиженного природного газа в Европу по просьбе США и ЕС на фоне роста напряженности из-за возможного российского вторжения в Украину.

Источник: министр промышленности Коити Хагиуда, цитируемый Reuters

Детали: Хагиуда сказал, что "мы решили ответить на запросы США и ЕС об отправке СПГ в Европу, где поставки газа ограничены".

По его словам, избыточные поставки будут перенаправлены, как только станет ясно, что местный спрос Японии может быть удовлетворен, а производство электроэнергии останется стабильным.

Представитель министерства промышленности сообщил, что некоторые уже запланированные партии СПГ, отправленные японскими компаниями, прибудут в Европу в феврале, а другие грузы, в том числе те, которые будут перенаправлены в Европу по запросу правительства Японии, прибудут туда в марте. Чиновник отказался раскрыть количество грузов, направляющихся в Европу, но сказал, что количество, которое будет доставлено в марте, будет больше, чем в феврале.

Reuters пишет, что вклад Японии, вероятно, будет ограничен из-за высокого внутреннего спроса. Крупнейшая в Японии нефтегазовая компания Inpex Corp попытается ответить на запрос правительства, но это будет нелегко, поскольку большинство ее производства СПГ связано с долгосрочными контрактами, заявил ее генеральный директор Такаюки Уэда. Он сказал, что избыточные поставки ограничены, поскольку компания получает запросы на дополнительные поставки от японских клиентов из-за высокого спроса зимой.

Кадзунори Касаи, генеральный директор торгового подразделения JERA, одного из крупнейших в мире импортеров СПГ, также заявил, что у японских коммунальных предприятий мало запасов.

Напомним:

  • Европа зависима от российского газа на около 40% всех поставок, так что в случае, если РФ прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину, регион может остаться без голубого топлива.
  • Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что несмотря на рекордный спрос и высокие цены на газ на европейских рынках, российский государственный "Газпром" экспортирует исторически низкие объемы газа в ЕС.
  • Страны Евросоюза уже начали обращаться за газом в США и ведут переговоры с Норвегией об увеличении поставок.
  • Сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры со странами мира по поставкам газа в страны Европы в случае российской агрессии.

Темы: Япониягаз


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