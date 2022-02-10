Сенатори: Кібератака буде першою дією РФ, за яку покарають санкціями ще до вторгнення
Російська кібератака проти України буде першою у списку причин, що призведуть до санкцій проти Москви ще до вторгнення.
Джерело: члени комітету з міжнародних відносин Сенату США, яких цитує Politico
Деталі: Зокрема, сенатор Кріс Мерфі повідомив, що якби були санкції до вторгнення, вони були б пов'язані з російськими кібератаками проти України.
Сенатор Боб Менендес, голова Комітету від Демократичної партії, сказав, що санкції за російські кібератаки є "одним із питань, яке перебуває на розгляді", і що законодавці навіть розглядають можливість запровадження санкцій за російські хакерські операції, вже вжиті проти України.
Сенатор Джим Ріш, головний республіканець у комітеті, сказав лише, що такі розмови були. Він сказав, що хотів би зберегти конфіденційність переговорів щодо аспектів кібербезпеки пакету санкцій.
Нагадаємо:
- У Сенаті США близькі до укладання угоди щодо проєкту закону про санкції проти Росії за її дії в Україні.
- Законопроєкт Сенату буде націлений на найбільші російські банки та суверенний борг Росії, а також на надання більшої військової допомоги США Україні.
- Між сенаторами від двох партій все ще є сфери розбіжностей, особливо щодо того, чи слід вводити санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".