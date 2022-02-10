Сенаторы: Кибератака будет первым действием РФ, за которое накажут санкциями еще до вторжения
Российская кибератака против Украины будет первой в списке причин, которые приведут к санкциям против Москвы еще до вторжения.
Источник: члены Комитета по международным отношениям Сената США, которых цитирует Politico
Детали: В частности, сенатор Крис Мерфи сообщил, что будь санкции до вторжения, они были бы связаны с российскими кибератаками против Украины.
Сенатор Боб Менендес, глава Комитета от Демократической партии, сказал, что санкции за российские кибератаки являются "одним из находящихся на рассмотрении вопросов" и что законодатели даже рассматривают возможность введения санкций за российские хакерские операции, уже совершенные против Украины.
Сенатор Джим Риш, главный республиканец в комитете, сказал, что такие разговоры были. Он сказал, что хотел бы сохранить конфиденциальность переговоров по аспектам кибербезопасности пакета санкций.
Напомним:
- В Сенате США близки к заключению соглашения по проекту закона о санкциях против России за ее действия в Украине.
- Законопроект Сената будет нацелен на крупнейшие российские банки и суверенный долг России, а также на предоставление большей военной помощи США Украине.
- Между сенаторами от двух партий все еще есть сферы разногласий, особенно относительно того, следует ли вводить санкции по газопроводу "Северный поток-2".