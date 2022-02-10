Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сенаторы: Кибератака будет первым действием РФ, за которое накажут санкциями еще до вторжения

Четверг, 10 февраля 2022, 07:24
ФОТО: GETTY IMAGES

Российская кибератака против Украины будет первой в списке причин, которые приведут к санкциям против Москвы еще до вторжения.

Источник: члены Комитета по международным отношениям Сената США, которых цитирует Politico

Детали: В частности, сенатор Крис Мерфи сообщил, что будь санкции до вторжения, они были бы связаны с российскими кибератаками против Украины.

Сенатор Боб Менендес, глава Комитета от Демократической партии, сказал, что санкции за российские кибератаки являются "одним из находящихся на рассмотрении вопросов" и что законодатели даже рассматривают возможность введения санкций за российские хакерские операции, уже совершенные против Украины.

Сенатор Джим Риш, главный республиканец в комитете, сказал, что такие разговоры были. Он сказал, что хотел бы сохранить конфиденциальность переговоров по аспектам кибербезопасности пакета санкций.

Напомним:

  • В Сенате США близки к заключению соглашения по проекту закона о санкциях против России за ее действия в Украине.
  • Законопроект Сената будет нацелен на крупнейшие российские банки и суверенный долг России, а также на предоставление большей военной помощи США Украине.
  • Между сенаторами от двух партий все еще есть сферы разногласий, особенно относительно того, следует ли вводить санкции по газопроводу "Северный поток-2".

Темы: СШАкибербезопасностьсанкцииРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ Днепре напали на съемочную группу Михаила Ткача

дополненоЗакрытое совещание в Раде перенесли на 14 февраля, председательствовать будет Данилов

Нардепов просят вернуться в Украину, чтобы не пропустить заседания Рады

Власти ищут способ обеспечить авиаперелеты в Украине

Авиакомпании останавливают полеты над Украиной, но небо остается открытым

Германия в условиях санкций поставляет России товары двойного назначения – СМИ

Все новости...
США
Байден поговорил по телефону с Макроном после его визита в Москву и Киев
В Борисполе приземлился второй за день американский самолет с помощью для Украины
Новости 9 февраля: военная помощь Украине, скандал с производством паспортов
Последние новости
17:50
Посольство США эвакуируют из Киева во Львов
17:39
Вселенский патриарх тоже помолился за мир в Украине
17:29
В Польше готовятся к волне беженцев из Украины
17:10
Украина получила от Литвы ракетные комплексы Stinger
16:50
видеоВ Днепре напали на съемочную группу Михаила Ткача
16:41
Штайнмайера избрали президентом Германии на второй срок
16:16
Зеленский в воскресенье поговорит с Байденом
16:12
Суспільне о проблемах с подсчетом голосов Нацотбора: Извиняемся за неудобства
16:07
Украина не рекомендует летать над частью Черного моря 14-19 февраля из-за учений РФ
16:06
США выводят своих сотрудников в ОБСЕ с Востока Украины
Все новости...