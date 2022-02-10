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Разумков и СБУ обменялись обвинениями из-за сорванной пресс-конференции

Четверг, 10 февраля 2022, 08:08
Разумков и СБУ обменялись обвинениями из-за сорванной пресс-конференции
Дмитрий Разумков представил команду в Харькове, фото из Facebook

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что Служба безопасности Украины причастна к срыву его пресс-конференции в Харькове 9 февраля, однако СБУ это отрицает.

Источник: посты Разумкова в Facebook, комментарий СБУ "Украинской правде"

Детали: Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что планировал в среду представить в Харькове местную команду своей партии "Разумная политика" и провести пресс-конференцию, однако мероприятие сорвалось.

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Прямая речь: "Мероприятие было сорвано Службой безопасности Украины – в помещении, где должно было проходить общение со СМИ, "случайно" за час до этого пропал свет, а нас не пустили внутрь.

Также мне стало известно, что СБУ упорно просила харьковских журналистов не посещать нашу пресс-конференцию. Поэтому я благодарен всем журналистам, которые сегодня все-таки пришли".

Детали: Разумков спрашивал, звонили ли из СБУ по поводу его пресс-конференции, – и услышал, что звонок был.

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Нардеп возмутился, что "на фоне угрозы эскалации со стороны российского агрессора СБУ в пограничной области занимается борьбой с политическими оппонентами вместо того, чтобы заниматься вопросами национальной безопасности".

Разумков все же провел встречу с харьковчанами, "несмотря на все препятствия, которые пытались устроить представители СБУ в первые часы приезда".

Дословно СБУ: "Любые заявления о том, что Служба безопасности Украины препятствовала проведению пресс-конференций отдельных народных депутатов в Харькове, не соответствуют действительности. СБУ действует исключительно в пределах своих полномочий и закона. И согласно функционалу не несет никакой ответственности за наличие или отсутствие электрического тока в городах.

Любые попытки перевести на Службу ответственность за якобы "сорванную" пресс-конференцию являются попыткой политической манипуляции".

Валентина Романенко, Алена Рощенко. УП
Темы: Разумков ДмитрийСБУХарьков
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