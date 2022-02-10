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Повз медалі: Збірна України не зможе виступити у командному турнірі з фристайлу на Олімпіаді

Четвер, 10 лютого 2022, 08:46
Повз медалі: Збірна України не зможе виступити у командному турнірі з фристайлу на Олімпіаді
Фото Getty images

Збірна України з фристайлу не виступить у командному турнірі на Олімпійських іграх у Пекіні через те, що троє спортсменів захворіли на коронавірус.

Джерело: Суспільне з посиланням на тренера збірної України з лижної акробатики Енвера Аблаєва

Деталі: Коронавірус виявили у лижних акробатів Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад.

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Крім України, на старт не вийде збірна Казахстану.

Наразі у старт-листі на командний турнір є лише шість команд – Білорусь, Канада, ОКР, Швейцарія, США та Китай.

Для довідки: Україна відправила на Олімпіаду-2022 п'ять лижних акробатів – чинного олімпійського чемпіона Олександра Абраменка, Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка, а також Анастасію Новосад та Ольгу Полюк. Вони мали змагатися у трьох турнірах у Пекіні: командному, а також чоловічому і жіночому.

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Україна стала однією з восьми збірних, що виборола право змагатися на Олімпіаді-2022 в командному турнірі з лижної акробатики.  

Суспільне зазначає, що зняття України з командного турніру не означає, що лижні акробати пропустять і наступні жіночі та чоловічі змагання. Представники України зможуть брати участь у турнірах, якщо матимуть негативні тести на коронавірус.

Передісторія:

На думку багатьох експертів, Україна мала реальні шанси на медалі Олімпіади у змішаній команді у фристайлі, оскікльки впродовж сезону кілька разів підіймалась на п'єдестал етапів Кубка світу в цій дисципліні.

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Теми: ОлімпіадаКитайспорт
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