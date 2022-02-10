Олимпиада: Сборная Украины не сможет выступить в командном турнире по фристайлу

Сборная Украины по фристайлу не выступит в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине из-за того, что трое спортсменов заболели коронавирусом.

Источник: Общественное со ссылкой на тренера сборной Украины по лыжной акробатике Энвера Аблаева

Детали: Коронавирус обнаружили лыжных акробатов Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

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Кроме Украины, на старт не выйдет сборная Казахстана.

Сейчас в старт-листе на командный турнир только шесть команд – Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США и Китай.

Для справки: Украина отправила на Олимпиаду-2022 пять лыжных акробатов – действующего олимпийского чемпиона Александра Абраменко, Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка, а также Анастасию Новосад и Ольгу Полюк. Они должны были соревноваться в трех турнирах в Пекине: командном, а также мужском и женском.

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Украина стала одной из восьми сборных, которая завоевала право соревноваться на Олимпиаде-2022 в командном турнире по лыжной акробатике.

Общественное отмечает, что снятие Украины с командного турнира не означает, что лыжные акробаты пропустят и следующие женские и мужские соревнования. Представители Украины смогут участвовать в турнирах, если будут иметь негативные тесты на коронавирус.

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