Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Олимпиада: Сборная Украины не сможет выступить в командном турнире по фристайлу

Четверг, 10 февраля 2022, 08:46
Олимпиада: Сборная Украины не сможет выступить в командном турнире по фристайлу
Фото Getty images

Сборная Украины по фристайлу не выступит в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине из-за того, что трое спортсменов заболели коронавирусом.

Источник: Общественное со ссылкой на тренера сборной Украины по лыжной акробатике Энвера Аблаева

Детали: Коронавирус обнаружили лыжных акробатов Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Реклама:

Кроме Украины, на старт не выйдет сборная Казахстана.

Сейчас в старт-листе на командный турнир только шесть команд – Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США и Китай.

Для справки: Украина отправила на Олимпиаду-2022 пять лыжных акробатов – действующего олимпийского чемпиона Александра Абраменко, Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка, а также Анастасию Новосад и Ольгу Полюк. Они должны были соревноваться в трех турнирах в Пекине: командном, а также мужском и женском.

ВИДЕО ДНЯ

Украина стала одной из восьми сборных, которая завоевала право соревноваться на Олимпиаде-2022 в командном турнире по лыжной акробатике.

Общественное отмечает, что снятие Украины с командного турнира не означает, что лыжные акробаты пропустят и следующие женские и мужские соревнования. Представители Украины смогут участвовать в турнирах, если будут иметь негативные тесты на коронавирус.

Знать больше: Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде

Темы: ОлимпиадаКитайспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Олимпиада
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Решение об участии украинских спортсменов в Олимпиаде в Париже еще не приняли – Гутцайт
Украина готова бойкотировать Олимпийские игры, если к ним допустят Россию и Беларусь – Шмыгаль
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: