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У Білому домі кажуть, що не планують масової евакуації американців з України - ЗМІ

Четвер, 10 лютого 2022, 10:03
У Білому домі кажуть, що не планують масової евакуації американців з України - ЗМІ
Президент США Джо Байден на пресконференції 19 січня. Фото: Getty Images

Білий дім заявляє, що не планує масову евакуацію американських громадян з України на випадок російського вторгнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

"Це багатофункціональні сили, підготовлені та оснащені для різноманітних місій для стримування агресії та для заспокоєння союзників по НАТО", – сказав чиновник Білого дому, коли його запитали про повідомлення щодо планування евакуації за участі американських військових на східному фланзі НАТО.

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"Ми постійно оцінюємо ситуацію з безпекою, що розвивається, і плануємо ряд надзвичайних ситуацій, як ми завжди робимо, але, щоб було зрозуміло, ми не плануємо масову евакуацію американських громадян з України", – додав чиновник.

Водночас він нагадав про заяву президента США Джо Байдена про те, що американцям в Україні було б розумно покинути країну.

The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників у середу повідомила, що Білий дім схвалив план розміщення військ у Польщі для допомоги в евакуації американців з України.

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За даними видання, частина військовослужбовців 82-го повітряно-десантного корпусу розпочне створення блокпостів та інших об’єктів на кордоні Польщі з Україною, щоб почати підготовку до обслуговування американців. Військові надаватимуть матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти координувати евакуацію, а не літати літаками безпосередньо в Україну, щоб вивезти американських громадян.

Адміністрація Байдена неодноразово заохочувала американських громадян в Україні використовувати комерційні рейси для виїзду, оскільки зростає загроза російського військового вторгнення.

Наразі Держдепартамент радить американським громадянам не їздити в Україну через активність російських військових і високий рівень випадків COVID-19. Наприкінці минулого місяця він наказав родинам співробітників посольства США в Києві покинути країну.

Теми: СШАарміявійнаПольща
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