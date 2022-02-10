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В Белом доме говорят, что не планируют массовую эвакуацию американцев из Украины - СМИ

Четверг, 10 февраля 2022, 10:03
В Белом доме говорят, что не планируют массовую эвакуацию американцев из Украины - СМИ
Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января. Фото: Getty Images

Белый дом заявляет, что не планирует массовую эвакуацию американских граждан из Украины на случай российского вторжения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

"Это многофункциональные силы, подготовленные и оснащенные для различных миссий для сдерживания агрессии и успокоения союзников по НАТО", - сказал чиновник Белого дома, когда его спросили о сообщениях о планировании эвакуации с участием американских военных на восточном фланге НАТО.

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"Мы постоянно оцениваем ситуацию и планируем ряд чрезвычайных ситуаций, как мы всегда делаем, но, чтобы было понятно, мы не планируем массовую эвакуацию американских граждан из Украины", – добавил чиновник.

В то же время он напомнил о заявлении президента США Джо Байдена о том, что американцам в Украине было бы разумно покинуть страну.

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом одобрил план размещения войск в Польше для помощи в эвакуации американцев из Украины.

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По данным издания, часть военнослужащих 82-го воздушно-десантного корпуса приступит к созданию блокпостов и других объектов на границе Польши с Украиной, чтобы начать подготовку к обслуживанию американцев. Военные будут оказывать материально-техническую поддержку, чтобы помочь координировать эвакуацию, а не летать на самолетах непосредственно в Украину, чтобы вывезти американских граждан.

Администрация Байдена неоднократно поощряла американских граждан в Украине использовать коммерческие рейсы для выезда, поскольку растет угроза российского военного вторжения.

Госдепартамент советует американским гражданам не ездить в Украину из-за активности российских военных и высокого уровня случаев COVID-19. В конце прошлого месяца он приказал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть страну.

Темы: СШАармиявойнаПольша
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