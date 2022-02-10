Олімпіада-22: Україна вдруге в історії фінішувала у топ-15 у комбінації з гірських лиж

Україна вдруге в історії змогла фінішувати у топ-15 у дисципліні гірськолижного спорту на Олімпіаді-2022 – комбінації: Іван Ковбаснюк посів 14-е місце.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Вказано, що це був третій виступ Ковбаснюка на Олімпіаді-2022. Спочатку український гірськолижник взяв участь у даунгілі, фінішувавши з найкращим результатом в історії України на Зимових Іграх - на 33-й позиції. У супер-гіганті українець показав найкращий результат за 20 років, посівши 32-е місце.

У комбінації Ковбаснюк мав виступити у двох дисциплінах - даунгілі та слаломі. Він мав шанси на потрапляння у топ-20: на старт вийшли лише 29 гірськолижників.

Ковбаснюк показав 21-й результат у швидкісному спуску, випередивши трьох опонентів. Ще ж три лижники не фінішували, проїхавши ворота, тож українець зміг потрапити у топ-20.

Шанси на топ-20 Ковбаснюка стали вищими після того, як ще два лижники - чех Ян Забістран та француз Алексіс Пінтуро закінчили свої виступи у слаломі, не фінішувавши. Тож, Ковбаснюку потрібно було лише зберегти перевагу над переслідувачами і самому фінішувати, щоб потрапити навіть у топ-15.

Перед виступом Ковбаснюка ще п'ять лижників не фінішували, тож завдання українця для потрапляння у топ-15 полягало у тому, щоб просто доїхати до фінішу.

З цим завданням Ковбаснюк впорався. Українець без ризику проїхав слалом, і посів підсумкове 14-е місце.

Олімпійським чемпіоном у комбінації став австрієць Йоганнес Штрольц. У швидкісному спуску він показав четвертий результат, проте завдяки найкращому виступу у слаломі та помилкам опонентів випередив усіх суперників.

Результат Ковбаснюка - другий найкращий в історії України на Зимових Олімпіадах. Лише Миколі Скрябіну у 1998 році вдалося фінішувати з кращим результатом у комбінації - 12-е місце.

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